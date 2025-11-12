房價越打越漲的「2大致命錯誤」！　他怒揭：建商不想努力





▲台灣房價為什麼越打越高？建商都在賺暴利嗎？（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

台灣房價為什麼越打越高？建商都在賺暴利嗎？最新一集《地產詹哥老實說》邀請品嘉建設創辦人胡偉良，透露建商的開發利潤，此外也深入探討房價高漲的真相，並指出政府錯誤的政策方向。

胡偉良表示：「新成屋總成本中，土地成本約占4~6成，營建成本3~4成半。建商利潤方面，都更案純利約12-15%，一般建案毛利則在30-40%。」

胡偉良解釋：「過去建商利潤膨脹，多因興建期間房價上漲所致，並非一開始就設定暴利，隨著打房政策，建商毛利已降至2~3成，考量開發期，年化報酬率並不高。」

對於土地成本高、營建工料上漲，導致房價難降的說法。胡偉良承認：「是事實，但批評台灣建商過去習慣將成本完全轉嫁，缺乏提升品質、降低成本的努力。」

▲胡偉良認為，政府打房，房價卻越打越漲的主要原因有2。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

政府打房，房價卻越打越漲。胡偉良分析，主要原因有2，「首先，建商心態未調整，不願降低獲利或改變營造方式節約成本，並選擇不推案與政府對賭。」

第二是政府打房方向錯誤，胡偉良表示：「政府政策打擊需求和供給，導致供需平衡，打房效益不彰，平抑房價應從增加供給著手，而非打壓需求，擔心供給減少，未來恐引發報復性反彈。」

為平抑房價，胡偉良提出「增加供給」的根本之道。他建議：「政府應擴大都更，降低門檻，衝出供給量，讓市場機制調整房價。」

▲為平抑房價，胡偉良提出「增加供給」的根本之道。（示意圖／記者項瀚攝）

至於擴大都更與廣建社會住宅何者更重要？胡偉良堅定表示：「兩個都很重要！」他說：「社會住宅滿足年輕人居住需求，都更滿足高品質居住需求，台灣社宅比例偏低，應廣建至5-10%，甚至更高，相信兩者並進，才能實現社會和諧與公平。」

胡偉良總結，未來「人人有好房住，但不見得人人都有好房擁有」將是趨勢。他鼓勵民眾，「有能力可買房，買不起則租房，也就是所有權、使用權將逐漸分離的概念。」