鞋業大亨神秘「銘珠園」　底價17億房產全數流標

▲2025年台中建物法拍市場上最貴的物件「銘珠園」首拍以流標收場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

備受矚目的台中鞋業大亨、大益鞋業集團負責人及其配偶名下不動產，因強制執行而進入法拍市場，其中，最受矚目的神祕千坪私人莊園「銘珠園」，連同其他4筆位於北屯區的房地與土地，總底價超過17億元，今（3）日開標，結果卻是全數流標，無人投標。

大益鞋業集團曾創下年營業額50億元的傳奇紀錄，版圖橫跨製鞋，更跨界投資亞哥花園，然而，自2024年爆出積欠員工薪資風波後，集團財務危機浮上檯面。

此次法拍的5筆資產皆位於台中市北屯區，第一拍總底價高達17億元，查封人包含銀行、自然人以及中區國稅局。其中，最引人注目的是負責人的私人招待所「銘珠園」。

▲該莊園佔地約3852坪，建物坪數約883坪，底價高達12.5億元。（圖／讀者提供）



該莊園佔地約3852坪，建物坪數約883坪，底價高達12.5億元，是2025年台中建物法拍市場上最貴的物件。根據地籍資料顯示「銘珠園」光抵押設定就高達6筆，合計8.12億元，且建物被國稅局設定禁止處分，顯示債務與稅務問題複雜。

針對本次全數流標的結果，寬頻房訊發言人徐華辰分析：「單筆超過10億元的法拍物件在當前市場上屬於鳳毛麟角，資金調度難度極高。此外，『銘珠園』這類私人莊園型物件，開發彈性有限，市場買家主要鎖定在資金雄厚的企業主或高資產族群。」

由於全數流標，這5筆資產預計將進入二拍程序，底價將會大幅降低。屆時，是否會有買家願意入場承接，將是市場關注的焦點。

