板橋Tpark最後園區宅！遠東集團攜手日建設計打造「遠揚之森A⁺」精奢日系隔震名邸

▲「遠揚之森A⁺」坐落於板橋Tpark園區核心，以3,249坪全街廓氣勢，結合日本日建設計美學與頂尖隔震技術，打造出與1.2萬坪中央公園綠意共生的國際級智匯住宅地標。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

隨著AI浪潮席捲全球，位於板橋的「Tpark台北遠東通訊園區」已成為新北最受注目之一的科技心臟。在這片佔地72,600坪、綠覆率高達49%的永續綠園區中，僅有6.8%的土地規劃為住宅區，而由遠東集團與日本日建設計（NikkenSekkei）聯手打造的「遠揚之森A⁺」，不僅是園區內最後一座全街廓開發的住宅地標，更以頂規的隔震技術與極緻的生活美學，吸引了無數科技新貴、自營商與醫師族群的青睞。

日系精工DNA：聯手全球建築頂流「日建設計」

遠東集團身為台灣50大集團之一，旗下事業體涵蓋百貨、電信、金融到營造，擁有深厚的品牌信任度。此次更攜手全球總體建築設計第一名的「日建設計」強強聯手。曾打造過東京晴空塔、世博日本館以及眾多國際級地標的日建設計，將其百年的建築底蘊注入「遠揚之森A⁺」。

「遠揚之森A⁺」基地面積廣達3,249坪，在寸土寸金的板橋核心地帶相當稀有，且緊鄰未來知名大型商場預定地，生活機能與地段潛力並駕齊驅。透過細膩的石材運用與垂直格柵的交織，外觀演繹出日系簡約而不失尊榮的當代建築立面，為Tpark園區勾勒出極具國際視野的城市輪廓。

智匯隔震技術：對標世界最高樓的結構安全

台灣位處地震帶，建築結構的安全性是層峰族群購屋時的首要考量。「遠揚之森A⁺」在看不見的結構工法上展現了驚人的造價投入與技術深度。導入日本第一品牌OILES隔震墊，並搭配Kawakin油壓阻尼器。這套頂級隔震系統能有效消耗約七成地震能量，即便面臨六級烈震，室內住戶也能保有高度的安全感與穩定性。

「遠揚之森A⁺」對標世界最高建築「哈里發塔」的結構邏輯，採用NewRC新型高強度鋼筋混凝土；其材料強度相較於傳統RC構造提升將近兩倍，大幅增強了建築整體的耐震與耐久性能。另外，由日本鹿島建設提供「蓮根梁預鑄工法」核心技術支援，將精密度控制在驚人的5毫米之內，這不僅是業界之最，更是確保結構能在長年累月下依然穩固如初的關鍵保障。

樣品屋開箱：27坪極緻尺度，引自然光入室

室內空間規劃方面，「遠揚之森A⁺」完美示範了如何在適中的坪數內創造極大化的生活體驗。以27坪樣品屋為例，擁有一整面採光，客廳捨棄了過多的繁贅隔間，保留了大面積的落地窗景，將園區豐富的自然綠意與日光引進整個公共區域，讓室內與戶外景觀產生連結，展現出遠勝同級產品的開闊感。

客廳、餐廳與廚房被巧妙地安排在同一條視覺軸線上，開放式的動線設計除了增加空間深度，也讓住戶在烹飪或用餐時，視野依然能延展開來，消弭了小坪數常見的壓迫感。室內大量運用溫潤木質、高級石材等材料打造出自然語彙美學，表現猶如飯店感的沉穩寧靜氛圍。主臥室享有落地大景，次臥則提供高度彈性的空間設定，能隨生活階段的變化進行調整，讓居家空間充滿生命力。

「遠揚之森A⁺」不僅是一座住宅，更是遠東集團深耕板橋半世紀後，以國際規格獻給這座城市的傳世之作。無論是追求高效科技生活的年輕菁英，或是看重地段稀有性與資產價值的家庭，都能在這裡找到與世界同步的理想生活。

