ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

板橋Tpark最後園區宅！遠東集團攜手日建設計打造「遠揚之森A⁺」精奢日系隔震名邸

▲▼板橋,Tpark台北遠東通訊園區,遠揚之森A⁺,遠東集團,日建設計。（圖／翻攝自影片）

▲「遠揚之森A⁺」坐落於板橋Tpark園區核心，以3,249坪全街廓氣勢，結合日本日建設計美學與頂尖隔震技術，打造出與1.2萬坪中央公園綠意共生的國際級智匯住宅地標。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

隨著AI浪潮席捲全球，位於板橋的「Tpark台北遠東通訊園區」已成為新北最受注目之一的科技心臟。在這片佔地72,600坪、綠覆率高達49%的永續綠園區中，僅有6.8%的土地規劃為住宅區，而由遠東集團與日本日建設計（NikkenSekkei）聯手打造的「遠揚之森A⁺」，不僅是園區內最後一座全街廓開發的住宅地標，更以頂規的隔震技術與極緻的生活美學，吸引了無數科技新貴、自營商與醫師族群的青睞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日系精工DNA：聯手全球建築頂流「日建設計」

遠東集團身為台灣50大集團之一，旗下事業體涵蓋百貨、電信、金融到營造，擁有深厚的品牌信任度。此次更攜手全球總體建築設計第一名的「日建設計」強強聯手。曾打造過東京晴空塔、世博日本館以及眾多國際級地標的日建設計，將其百年的建築底蘊注入「遠揚之森A⁺」。

▲▼板橋,Tpark台北遠東通訊園區,遠揚之森A⁺,遠東集團,日建設計。（圖／翻攝自影片）

「遠揚之森A⁺」基地面積廣達3,249坪，在寸土寸金的板橋核心地帶相當稀有，且緊鄰未來知名大型商場預定地，生活機能與地段潛力並駕齊驅。透過細膩的石材運用與垂直格柵的交織，外觀演繹出日系簡約而不失尊榮的當代建築立面，為Tpark園區勾勒出極具國際視野的城市輪廓。

智匯隔震技術：對標世界最高樓的結構安全

台灣位處地震帶，建築結構的安全性是層峰族群購屋時的首要考量。「遠揚之森A⁺」在看不見的結構工法上展現了驚人的造價投入與技術深度。導入日本第一品牌OILES隔震墊，並搭配Kawakin油壓阻尼器。這套頂級隔震系統能有效消耗約七成地震能量，即便面臨六級烈震，室內住戶也能保有高度的安全感與穩定性。

▲▼板橋,Tpark台北遠東通訊園區,遠揚之森A⁺,遠東集團,日建設計。（圖／翻攝自影片）

「遠揚之森A⁺」對標世界最高建築「哈里發塔」的結構邏輯，採用NewRC新型高強度鋼筋混凝土；其材料強度相較於傳統RC構造提升將近兩倍，大幅增強了建築整體的耐震與耐久性能。另外，由日本鹿島建設提供「蓮根梁預鑄工法」核心技術支援，將精密度控制在驚人的5毫米之內，這不僅是業界之最，更是確保結構能在長年累月下依然穩固如初的關鍵保障。

▲▼板橋,Tpark台北遠東通訊園區,遠揚之森A⁺,遠東集團,日建設計。（圖／翻攝自影片）

樣品屋開箱：27坪極緻尺度，引自然光入室

室內空間規劃方面，「遠揚之森A⁺」完美示範了如何在適中的坪數內創造極大化的生活體驗。以27坪樣品屋為例，擁有一整面採光，客廳捨棄了過多的繁贅隔間，保留了大面積的落地窗景，將園區豐富的自然綠意與日光引進整個公共區域，讓室內與戶外景觀產生連結，展現出遠勝同級產品的開闊感。

▲▼板橋,Tpark台北遠東通訊園區,遠揚之森A⁺,遠東集團,日建設計。（圖／翻攝自影片）

客廳、餐廳與廚房被巧妙地安排在同一條視覺軸線上，開放式的動線設計除了增加空間深度，也讓住戶在烹飪或用餐時，視野依然能延展開來，消弭了小坪數常見的壓迫感。室內大量運用溫潤木質、高級石材等材料打造出自然語彙美學，表現猶如飯店感的沉穩寧靜氛圍。主臥室享有落地大景，次臥則提供高度彈性的空間設定，能隨生活階段的變化進行調整，讓居家空間充滿生命力。

▲▼板橋,Tpark台北遠東通訊園區,遠揚之森A⁺,遠東集團,日建設計。（圖／翻攝自影片）

▲▼板橋,Tpark台北遠東通訊園區,遠揚之森A⁺,遠東集團,日建設計。（圖／翻攝自影片）

「遠揚之森A⁺」不僅是一座住宅，更是遠東集團深耕板橋半世紀後，以國際規格獻給這座城市的傳世之作。無論是追求高效科技生活的年輕菁英，或是看重地段稀有性與資產價值的家庭，都能在這裡找到與世界同步的理想生活。

▲▼板橋,Tpark台北遠東通訊園區,遠揚之森A⁺,遠東集團,日建設計。（圖／翻攝自影片）

了解更多「遠揚之森A+」 
坪數規劃｜ 26·38·50坪 2-4房 
預約專線｜（02）8967-5888 
接待會館｜新北市板橋區高爾富路 
官方網站｜www.newland.tw/one/ECOPARK2

關鍵字：板橋Tpark台北遠東通訊園區遠揚之森A⁺遠東集團日建設計即賞屋即賞屋北區

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

七期住宅商辦雙攻9字頭　成屋「價格拉鋸戰」搶豪客

七期新市政中心無論是預售住宅或商辦大樓，最新成交單價皆已穩站9字頭。在整體房市受政策調控、交易量縮之際，價差5成的成屋，逐漸成為資金與自用需求聚焦的產品之一。

52分鐘前

租約到期　在地盛讚「台中前3便當店」公告歇業日

西區五權五街、在地經營近20年的超人氣便當店「厚燒日法式烤肉餐盒」，因租約到期，將於2月13日熄燈。這家被網友譽為「台中前3名便當店」的店家貼出訊息，引出一群饕客不捨。

3小時前

亞昕2025營收180億創高　姚連地：中和案每坪砍10萬讓利

亞昕（5213）去年累計營收180.3億元，年增107%，創歷史新高，法人估EPS（每股純益）達2.8~3.3元。亞昕國際開發總裁姚連地今（7日）接受訪問，他認為，今年房市呈現個案表現，只要地點好、產品定位正確、價格讓利，還是可以賣得很好。

4小時前

板橋Tpark最後園區宅！遠東集團攜手日建設計打造「遠揚之森A⁺」精奢日系隔震名邸

在佔地72,600坪、綠覆率高達49%的Tpark園區中，僅有6.8%的土地規劃為住宅區，而由遠東集團與日本日建設計（NikkenSekkei）聯手打造的「遠揚之森A⁺」，不僅是園區內最後一座全街廓開發的住宅地標，更以頂規的隔震技術與極緻的生活美學，吸引了無數科技新貴、自營商與醫師族群的青睞。

5小時前

棄土新制引爆「房市核彈」！　帥過頭：通通填海，建商倒一倒沒差

營建剩餘土石方管理新制今年元旦上路，清運車輛加裝GPS、電子聯單取代紙本，土方從「產出、運送到最終去處」要可追可查。內政部國土管理署說明，新制核心是強化流向管理與查緝效率，目的是防堵不實繞場、假聯單、虛報數量等違規情形，並強調新制主要針對違規行為，合法業者依規運作不受影響。不過，房市名嘴帥過頭接受《ETtoday新聞雲》訪問直言，新制上路節奏過快，缺乏漸進式配套，已讓部分業者短期內無所適從。

5小時前

台積電利多集中！高大特區房市看俏　校園首排「高大之森2」買盤湧入

科技園區帶動周邊重劃區發展已成房市趨勢，從新竹科學園區的官埔重劃區、台南科學園區周邊新和地區，到近年備受矚目的高雄台積電楠梓園區，產業進駐所帶來的人口紅利，持續牽動區域房市動向。隨著台積電先進製程進入關鍵階段，高雄房市關注焦點，也逐漸聚焦至鄰近園區的高雄大學特區。

6小時前

大里老牌婚宴會館屢傳交易　新址地主持有4年賺億元退場

大里區指標性婚宴會館「菊園」不論新舊址都傳出異動，位於永隆路的「舊菊園」建物目前已全數拆除淨空，位於德芳南路上的現址雖仍維持營運，但也傳出土地已轉手給開發方。信義房屋專家表示，大里二期重劃區內新建大樓供給有限，具備自住買盤支撐。

6小時前

「陶朱隱園」沒有蓋牌！　17樓見實登「單價飆364萬」

「陶朱隱園」17樓戶交易案持續成為市場焦點，先前中工公告，該戶以11.1億元交易。而該戶沒有「蓋牌」，出現在實價登錄上，含4車權狀337.4坪，總價11.1億元、拆算單價364萬元，創台灣實價登錄以來最高單價。

7小時前

「跟名嘴反著走才賺錢」　帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

「仲介要認真，生意要有笑容，情場要帥過頭！」房產傳奇人物「帥過頭」作客最新一集《地產詹哥老實說》，暢談他從菜市場小販到知名房產投資客的人生，並分享其獨特的投資哲學，鼓勵年輕人想靠房地產翻身，就得「放手一搏」，專挑「重災區」入手。

8小時前

房價難降有4原因　理事長：打房衝擊150萬人生計

對於外界普遍認定建商個個「肥滋滋」，從事建築業多年的北市不動產開發公會（建商公會）理事長陳勝宏苦笑地說：「建商現在真的很辛苦！」因為建商現正處於「前有政策打房、後有產業結構壓力」的多重夾殺困境中，他更歸納出台灣營建業面臨的四大挑戰。

10小時前

【暖心的攙扶超人】阿嬤跌路上臉擦傷　路過駕駛急扶起後送回家

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房市核彈現形！　全台建商被迫停..

「陶朱隱園」沒有蓋牌！　17樓..

高槓桿屋主資金斷鏈　七期市政路..

房價難降有4原因　理事長：打房..

3700萬買到海砂屋！　 賣方..

政府打房「新青安族群」恐被斷頭..

憲哥、小豬鄰居賣房獲利千萬　高..

「跟名嘴反著走才賺錢」　帥過頭..

大里老牌婚宴會館屢傳交易　新址..

買方寧保現金流求下車　台中「偽..

ETtoday房產雲

最新新聞more

七期住宅商辦雙攻9字頭　成屋「..

租約到期　在地盛讚「台中前3便..

亞昕2025營收180億創高　..

板橋Tpark最後園區宅！遠東..

「房市核彈」來了！帥過頭：我當..

台積電利多集中！高大特區買盤湧..

大里老牌婚宴會館屢傳交易　新址..

「陶朱隱園」沒有蓋牌！　17樓..

「跟名嘴反著走才賺錢」　帥過頭..

房價難降有4原因　理事長：打房..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366