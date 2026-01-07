▲ 台積電利多集中！高大特區房市看俏，校園首排「高大之森2」買盤湧入。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

科技園區帶動周邊重劃區發展已成房市趨勢，從新竹科學園區的官埔重劃區、台南科學園區周邊新和地區，到近年備受矚目的高雄台積電楠梓園區，產業進駐所帶來的人口紅利，持續牽動區域房市動向。隨著台積電先進製程進入關鍵階段，高雄房市關注焦點，也逐漸聚焦至鄰近園區的高雄大學特區。

▲▼科技園區進駐帶動人口紅利，高雄房市焦點逐漸轉向高大特區 。（圖／記者鄭遠龍攝）

台積電2奈米製程已全面啟動，楠梓園區內多座廠區持續推進，其中P1廠預計於2025年底量產，P2廠已進入試產階段，P4與P5廠則規劃於2027年底完工。隨著先進製程產能逐步開出，市場預期將帶動大量科技人才與產業鏈進駐，為楠梓與周邊生活圈注入長期發展動能。

房產專家田大全指出，台積電帶來的是高薪科技族群，居住需求多屬長期且具剛性，加上高大特區本身具備完整教育資源與生活機能，使區域房市具備一定保值性。他也提到，科技園區員工對於通勤距離與居住環境要求高，鄰近校園、環境單純的住宅產品，長期以來都是自住與置產族群的重要選項。

▲南科管理局日前證實，國科會已正式將台積電P6廠納入籌設計畫並通過行政院核定。（3D圖／業者提供）

▲房產專家田大全 。（圖／記者鄭遠龍攝）

高大特區以高雄大學為核心，距離台積電楠梓園區車程約15分鐘，校園周邊生活圈已相當成熟。UNIQLO、家樂福、星巴克等連鎖品牌進駐，麥當勞、寶雅也將陸續到位，滿足日常採買需求；區內另有藍田公園等大型綠地，佔地超過3公頃，提供居民休憩與親子活動空間。教育方面，從幼教到高中體系完整，包含藍田雙語國小與實驗高級中學，提供12年國教一條龍學習環境，對科技家庭具吸引力。

看準科技產業帶動的居住需求，茂德建設早年即布局高大特區，推出的首案「高大之森」已全數售罄。專案經理沈哲蔚指出，首期購屋族群中，約六成來自科技產業及其上下游供應鏈，包含台積電楠梓園區、楠梓科技產業園區、日月光，以及南科延伸就業族群，顯示科技產業進駐，對區域住宅市場具明顯帶動效應。

▲▼高大特區以高雄大學為核心，生活圈成熟，周邊連鎖商家齊全，日常採買便利 。（圖／記者鄭遠龍攝）

在此基礎上，位於楠梓區藍田路與大學西路口、緊鄰高雄大學校門口斜對面的校園首排建案「高大之森2」，近期成為市場關注焦點。該案基地面積超過1,200坪，距離台積電楠梓園區約15分鐘車程，規劃20至33坪、2至3房的中小坪數產品，鎖定首購族、科技族與為子女提前布局校園宅的家庭。

專案經理沈哲蔚表示，「高大之森2」主打校園首排位置，周邊教育與生活機能已相當成熟，並規劃超過20項公共設施，打造純住宅社區環境。考量目前市場結構，產品以中小坪數、相對低總價為主，期望降低年輕族群與首購族進場門檻。

▲▼高大特區擁有藍田公園等大型綠地與完整教育體系，提供親子休憩與12年一條龍學習環境 。（圖／記者鄭遠龍攝、實驗高級中學3Ｄ圖／業者提供）

交通方面，隨著台積電進駐所帶動的車流與物流需求，楠梓產業園區東側國道一號匝道正加速推動，新台17線亦規劃串聯高大特區、科技園區、左營高鐵與市中心商圈，約15至20分鐘車程可達主要生活圈。未來捷運紫線（燕巢線）完工後，將串接高雄大學、高科大、高醫、文藻等多所校園，進一步提升區域交通便利性。

專家認為，在台積電先進製程逐步量產、產業聚落成形，加上教育資源與交通建設陸續到位下，高大特區已逐漸發展為科技人才與家庭的重要居住聚落，而校園首排住宅因條件相對稀有，成為區域內自住與長期置產族群關注的焦點。

▲▼高大之森2緊鄰高雄大學校門口斜對面，基地1200坪，中小坪數產品與完善公設，成首購與科技家庭熱門選擇 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲ 高大特區房市看俏，校園首排「高大之森2」成為區域房市焦點。（圖／記者鄭遠龍攝）