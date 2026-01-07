「陶朱隱園」沒有蓋牌！　17樓見實登「單價飆364萬」

▲「陶朱隱園」17樓戶交易案持續成為市場焦點。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

「陶朱隱園」17樓戶交易案持續成為市場焦點，先前中工公告，該戶以11.1億元交易。而該戶沒有「蓋牌」，出現在實價登錄上，含4車權狀337.4坪，總價11.1億元、拆算單價364萬元，創台灣實價登錄以來最高單價。

中工10月23日公告，以12億元處分全台最貴豪宅「陶朱隱園」17樓戶，交易金額12億元，該戶300坪還有4個車位，拆算單價逼近400萬元。

但中工11月13日公告，該戶交易金額調降9000萬元，降到11.1億元，理由是：「因近日新聞報導，客戶提出再次議價。」應該是當時寶佳有意入主中工、豪宅市場銷售困難等新聞。

最新揭露，該戶在實價登錄上揭露，17樓權狀約337.42坪，其中包括4車位（約38坪），1個車位登記價格為500萬元，拆算每坪單價約364萬元，創台灣實價登錄以來最高單價。

回顧過去，最高價的實登豪宅是大安森林公園第一排豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」32樓戶，每坪約299萬元，當時被視為直逼彭淮南防線。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「過去在區域出現特高價的交易時，地政單位需要較長的時間查證，也比較嚴謹，因此可能出現無即時揭露的情況，像是幾年前在南港區，單價行情80~100萬元，但有個案成交130萬元，就沒有第一時間揭露。」

至於「陶朱隱園」，黃舒衛表示：「業主為上市公司，過去就已揭露其價格，且買方並非關係人，有具體的交易事實，此外房屋價值除了地段，還有大樓規劃等等，而陶朱隱園確實有其特殊性，地政單位即時揭露，沒有所謂的『蓋牌』，符合預期。」

