七期住宅商辦雙攻9字頭　成屋「價格拉鋸戰」搶豪客

▲七期新市政中心無論是預售住宅或商辦大樓，最新成交單價皆已穩站9字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

七期新市政中心無論是預售住宅或商辦大樓，最新成交單價皆已穩站9字頭。在整體房市受政策調控、交易量縮之際，價差5成的成屋，逐漸成為資金與自用需求聚焦的產品之一。

實登揭露，七期近期推出的高階住宅預售案，成交單價普遍落在每坪90萬元以上，部分具品牌建商或高樓層景觀條件的戶別，價格更衝破百萬元關卡。而指標性商辦大樓預售案，成交行情同樣站穩9字頭，持續改寫中台灣商用不動產價格紀錄。

其中，豪宅案「聯聚理安大廈」以每坪均價112萬元，創下年度新高。而由日本建築團隊操刀的「寶璽天讚」，平均成交價也達92.14萬元，穩居9字頭前段班。

位於台灣大道的商辦案「允將TST台灣之鑽」，平均成交單價達92.39萬元，部分交易甚至超越住宅豪宅水準。去年底進場的「聯聚中衡大廈」也同樣吸引企業總部與家族辦公室進駐，目前未有實價揭露紀錄，但開價自每坪80萬元起跳。

▲位於市政路，以普立茲克獎得主Richard Meier設計的「RM市政9號」，5字頭房價出現與預售相差5成的「腰斬價」。（圖／記者陳筱惠攝）

相較於預售市場屢創新高，七期成屋價格存在明顯落差。位於市政路，以普立茲克獎得主Richard Meier設計的「RM市政9號」，近1年實價登錄均價僅約每坪57.54萬元，與預售價格幾乎出現「腰斬」差距。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「七期因地段稀缺、耐震規劃與產品差異化，交易結構出現明顯M型化。一方面，頂級豪宅憑藉品牌力與稀有性持續推升價格；另一方面，講求性價比的剛性需求也未退場。」

▼ 商辦預售案「聯聚中衡大廈」進場，開價自每坪80萬元起跳。（合成圖／記者陳筱惠翻攝）

