「民生早午餐」580元引熱議　實登揭5年租金1830萬

網路上引爆廣泛討論的「民生早午餐」，是知名餐酒館「貓下去」的全新品牌，爭議起於一份要價580元的早午餐，加購荷包蛋卻要140元，對此，網友接受度不一。而該店店址根據實價揭露，自去年5月簽訂契約，每月租金30.5萬元，房東來頭也不小，是2樓鄰居、茹絲葵食品企業。

「貓下去」再度選擇敦化北路與民生東路交叉口開展新據點，這次則選址麥當勞民生餐廳樓上7樓，打造全新早午餐品牌「民生早午餐」。該址過去曾是知名的「双聖西餐廳民生店」，而房東則為茹絲葵食品企業，同時代理茹絲葵與双聖品牌。

根據實價揭露，「民生早午餐」的月租金30.5萬元，租賃面積約165.65坪，租金並已扣除管理費3萬7800元，租期自2025年7月1日至2030年6月30日，共計5年，估算總投入租金達到1830萬元。若以單份早午餐580元計算，每月需賣足526份，才能打平租金成本。

中信房屋台北南京加盟店資深業務經理蔡振祈表示：「該店點位相當精華，位於敦化北路、民生東路交叉，可說是區域地標，附近又有許多辦公大樓，即便店面位於7樓，但開設餐廳仍是相當適合的選擇。」