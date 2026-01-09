租金查詢平台上線！　租金王不在台北

▲內政部上線『租金查詢平台』，民眾可透過地圖輸入地址或點選區域，查詢各地租金行情與熱區分布。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

全台租屋族看過來！內政部今（8）日公布「114年下半年租金統計資料」，顯示全國租金總價中位數維持在8500元，與上期持平，但雙北部分行政區租金水位明顯偏高，其中新北市林口區以中位數17000元居冠。為提升資訊透明，內政部也正式推出「租金查詢平台」，整合地圖與數據查詢功能，讓租屋族可視覺化掌握各地租金行情與熱區分布，作為評估居住選擇的實用工具。

此次統計樣本為114年9月底時租金補貼有效租約資料，共計71.7萬件，較上期增加4.3萬件，租屋類型以整層出租、獨立套房與分租雅房為主。資料顯示，儘管全國中位數未變，但在293個行政區中，有超過六成的租金中位數未出現成長，租金高價區主要集中於大台北地區。

經平台實測發現，在不區分屋齡與類型的情況下，租金中位數最高的行政區為新北市林口區（17000元），其次為新北市五股區（16000元）、台北市內湖區（15000元）；若以75分位數統計，林口區亦以約23600元居首，反映該區租賃需求強勁，租金偏高。若進一步區分類型，整戶出租最高的前三名為台北市大安、松山、信義區；獨立套房則為松山區、蘆洲區、信義區；分租或雅房租金最高的則為松山、信義與中山區。

內政部指出，此次同步上線的「租金查詢平台」，整合地理資訊系統（GIS）與政府租賃資料，提供「單點查詢」與「行政區查詢」兩種模式，民眾可輸入地址、點選地圖、選擇學校周邊或行政區域，依租屋型態、屋齡及查詢半徑，自訂條件查詢最新租金四分位數與分布情況。

此外，平台設有「租屋案件分布熱區圖」，協助租屋族快速辨識租賃集中地帶，作為避開高價區或尋找租屋熱點的參考。內政部表示，此項服務可將過往抽象的租金統計資料轉化為直觀可視的地圖資訊，提供民眾查詢、比較與議價依據，進一步促進租屋市場資訊公開與合理租金形成。

今日部務會報會後的記者會，也邀集相關公協會與民間平台代表出席，包括租賃住宅服務公會全聯會理事長劉貞君、不動產仲介公會全聯會代表張欣民、兆基屋管董事長李建成與591租屋平台法務副理謝官翰等人，均肯定查詢平台的視覺化功能，並表示將協助推廣，期盼有助於提升租屋資訊流通與市場健全發展。

內政部提醒，租金查詢平台現已開放使用，網址為：https://moisagis.moi.gov.tw/rent/；本期統計資料亦同步公布於不動產資訊平台為：https://pip.moi.gov.tw/；與地政司「租賃條例專區」https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/89，供民眾查詢與下載。

