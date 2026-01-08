老同學聚會吵「被洗出去vs住破爛老屋」他傻眼！掀兩派論戰

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友參加同學聚會，沒想到兩位老友因「住桃園新房」與「住台北老屋」互嗆到差點吵翻。他說，同學A大讚桃園新家公設齊全、24小時管理又不用追垃圾車；同學B卻酸「那你就是被洗出去了」，A聽完當場暴怒，火力全開反擊。雖然後來在眾人勸說下才收場，但他回想仍覺得雙方各有道理，也好奇這局到底誰贏。

原PO在PTT的home-sale板發起閒聊「被洗出去 vs 住破爛老屋，誰贏？」事情起因於同學A開心分享買到桃園新房，大家本來都在道賀，但同學B突然冒出一句「歐，那你被洗出去了」，瞬間讓氣氛急凍。

A氣得直接回擊，「是啊，總比有人住在台北破爛老屋還要追垃圾車好吧！」而B也不甘示弱，強調自己走路到公司只要3分鐘，家裡都更也談到80幾%，未來可能一賣分錢，還反酸A每天早起通勤、還要繳一堆管理費。場面一度火花四射。

所幸最後大家趕緊打圓場，兩人才停止爭吵。他坦言兩邊說的其實都不算沒道理：住桃園雖然享受新房生活品質，但通勤確實較遠；住台北老屋雖然破舊，卻省時方便，還可能有都更利多。他也苦笑說，沒想到這種議題竟能讓多年同學吵成這樣，不知道大家會怎麼看。

貼文引發討論，「吵這個有夠無聊，自己住得開心就好」、「都只有一戶自住，都輸了下去」、「B講話好討人厭，恭喜都不會說，先酸再說」、「贏的是台北市新大樓啦XD」、「哪個總價高誰就贏，不用吵。」

也有人表示，「桃園坪數應該大不少，但時間才是真正的貨幣」、「走路上班3分鐘真的大勝」、「被洗出去無誤啦，通勤塞車浪費多少人生」、「同學C：桃園台北都有房，但不好意思出聲」、「我是台北破爛老屋欸，哭哭。」