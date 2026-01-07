亞昕2025營收180億創高　姚連地：中和案每坪砍10萬讓利

▲亞昕國際開發總裁姚連地表示，年房市呈現個案表現，只要地點好、產品定位正確、價格讓利，還是可以賣得很好。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

亞昕（5213）去年累計營收180.3億元，年增107%，創歷史新高，法人估EPS（每股純益）達2.8~3.3元。亞昕國際開發總裁姚連地今（7日）接受訪問，他認為，今年房市呈現個案表現，只要地點好、產品定位正確、價格讓利，還是可以賣得很好。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

[廣告]請繼續往下閱讀...

亞昕（5213）2024年營收86.6億元、年增55%，創下歷史新高。稅後淨利9.44億元，EPS（每股純益）1.65元。市場聚焦2025年亞昕獲利表現，今（7日）亞昕公告，12月營收高達68.45億元，總計2025年營收高達180.3億元，年增107%。

Q4業績爆發，貢獻來自於青埔高鐵特區「喜徠登」交屋入帳，該案總銷近80億元，去年入帳約60億元案量，還有約20億元將在今年Q1持續入帳。

法人預估，依據營建同業平均利潤率12~15%計算，亞昕2025年預計獲利約20多億元，EPS可達2.8~3.3元。估亞昕未來4年配息水準應落在2.5元左右，以今日收盤價23.35元計算，殖利率達10％以上。

亞昕今年除持續認列「喜徠登」，並預計有大安「亞昕敦南」、新莊「亞昕森中央」、林口「亞昕昕銀座」及台中「亞昕一緻」等4大案完工貢獻。法人估，今年業績同樣能上看150億元以上。

▲亞昕從去年進入完工交屋潮。（圖／記者項瀚攝）

姚連地表示：「如果央行政策不改，今年房市大概就是個案表現，地點好、產品定位正確，還是賣得動，價格方面就是要讓利，亞昕在919後還是有不少個案賣得很好，舉例來說是台中五權西路案銷售破3成，苗栗中央大道近完銷。」

姚連地坦言：「因應現在的市場環境，就是要讓利，亞昕也走讓利政策，像是中和案本來要賣單價85萬元，後來調整為75萬元，反應非常好。」新推案方面，他表示：「今年要推7案、合計總銷約550億元。」

針對近期爆出土方之亂，姚連地表示：「土方每立方漲到3000元，漲到跟混凝土差不多價格，非常誇張，還沒地方倒，出土速度慢也連帶影響到利息等相關成本，土方問題不解決，只能反映到造價上，房價怎麼降得下來？」

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣