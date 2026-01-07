ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房價難降有4原因　理事長：打房衝擊150萬人生計

合法土資場不足，廢土處理費暴漲，多案被迫停工。

▲合法土資場不足，廢土處理費暴漲，多案被迫停工。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

對於外界普遍認定建商個個「肥滋滋」，從事建築業多年的北市不動產開發公會（建商公會）理事長陳勝宏苦笑地說：「建商現在真的很辛苦！」因為建商現正處於「前有政策打房、後有產業結構壓力」的多重夾殺困境中，他更歸納出台灣營建業面臨的四大挑戰。

第一、政策與稅制的雙重夾擊。除了央行的信用管制外，還有囤房稅、豪宅稅等政策壓力，尤其是讓業者害怕的「囤房稅2.0」。「政府看似希望建商先建後售，但建商等蓋好了房子再賣，一旦沒辦法快速完銷，拖個2、3年，又馬上會被課4.8％的囤房稅。」陳勝宏更點出矛盾之處，「這完全不合理。建商蓋房子是為了賣，不是為了囤，賣不掉有時是市場流動性的問題，政府卻要我們在被縮減貸款的同時，還要繳高額稅金，這不是逼建商走上絕路嗎？」

陳勝宏表示，打房將衝擊建築業與包含裝潢、水泥、水電等周邊產業，影響約150萬人生計。

▲陳勝宏表示，打房將衝擊建築業與包含裝潢、水泥、水電等周邊產業，影響約150萬人生計。

再來，則是因缺工問題導致工資翻倍。「現在不是給錢就有工人，是根本找不到人。」陳勝宏指出，過去一個建案2~3年能完工，現在要拖到4~5年，多出來的2年都是成本，工資漲了1倍，也迫使整體營建成本增加了4~5成，以台北市為例，每坪營建成本高達30萬元。

營建業長期缺工，工期拉長、推升整體營建成本。

▲營建業長期缺工，工期拉長、推升整體營建成本。

讓他憂心的還有「土方之亂」，致使運費暴漲、廢土無處可去。「這真的是現在營建業最大的問題！全台灣的廢棄土都沒地方倒，台灣合法土資場僅有130座，政府不發執照，無法蓋新場，舊場又滿了。」陳勝宏搖著頭抱怨。

雖然內政部國土管理署為從源頭管控營建剩餘土方流向，針對處理與運送訂立相關新規，但配套措施還未跟上，據了解，全台土方處理費漲了3~4倍、甚至5倍，高雄更有不少建案被迫停工。「現在政府還要力推都更、危老案，卻沒想到廢棄土根本無法消化，不免讓人覺得政策不食人間煙火。」陳勝宏無奈地說。

此外，還有近年來企業界風行推動的ESG（環境、社會和公司治理），及即將徵收的碳費造成的隱形成本。「現在政府要推動2050淨零碳排，陸續徵收碳費，包括水泥、鋼鐵等建材都要漲價，最終這些成本皆會反映在房價上，光是建材與工地管理的碳費，預估成本至少要增加三到五％。」陳勝宏感嘆地說：「這些成本全都加一加，房價有可能跌嗎？」

展望2026年，陳勝宏也給出了中肯的市場展望：「蛋黃穩、蛋白跌。」他指出，雙北蛋黃都會區供給量有限，房價將維持穩定；雙北以外其他縣市的蛋白區，則預計出現5％左右的跌幅，中南部的台積宅也不例外，過去因「台積電效應」超漲的區域，房價也會逐步修正。

訪問結束前，陳勝宏再度強調，央行雖否認房地產是火車頭，但打房不僅直接衝擊建築業，還牽動周邊包括裝潢、水泥、水電約150萬人的生計。

「台灣住宅自有率約85％，央行總想把房價打下來，卻沒想過房價一崩，高達85％的台灣民眾都將直接受害，尤其對於剛剛成家的新青安族群影響甚大，如果執意把房價硬壓下來，受苦的絕對是台灣人民。」陳勝宏語重心長地說。


關鍵字：鏡週刊

【旅遊悲劇】旅遊倫敦時出事　手機直接被蒙面人搶走！

