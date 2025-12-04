ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

老牌樂器代理商雙燕砸3億　收中和YAMAHA機車展間

▲▼ 中和 。（圖／記者項瀚攝）

▲中和中山路二段上的YAMAHA機車據點整棟以3億634萬元交易，成為今年該區最高總價的建物交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

中和YAMAHA機車據點以約3億元交易，成為今年該區最貴建物交易。經查買方為老牌樂器代理商双燕樂器。專家表示，該點位極佳，在中和要找到300坪以上土地已相當困難，具有開發效益。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

[廣告]請繼續往下閱讀...

最新實價揭露，中山路二段上的「YAMAHA」機車據點整棟以3億634萬元交易，成為今年中和區最高總價的建物交易，建物屋齡55年、權狀344.5坪，土地移轉340坪，使用分區為乙種工業地。

經查異動索引，賣方為山葉機車工業，買方則為五齊股份有限公司，背後的法人股東則是鴻典投資公司，背後即為老牌樂器「双燕樂器」。值得關注的是，先前五齊才大砸逾44億元，買下土地近2.5萬坪的山葉機車過嶺廠房。

事實上，功學社與日本山葉公司關係良好，代理多項山葉公司產品的製造與販售。而母集團「功學社教育用品」發展出來的「双燕樂器」，是台灣最大樂器製造、進出口、代理、銷售公司，除音樂教室通路，還包括維修、保養、音樂廳深層藝術推廣等等。

▲▼ 中和建物最高價整理 。（表／記者項瀚製）

▲今年中和區最高價5筆建物交易整理。（表／記者項瀚製）

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「近年教育及藝術市場蓬勃成長，功學社也布局海外生產基地，由於市場持續擴大，在台的製造、物流、辦公空間已不敷需求，功學社双燕樂器局動能增強。」

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「本次功學社双燕樂器購置土地，賣方為山葉工業，雙方本就有合作往來，頗有關係人交易之意，功學社双燕樂器取得後，可能規劃將興建廠辦自用。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「該案地段精華，緊鄰捷運中和站，旁邊就是好市多、南山威力廣場，辦公市場需求強，並具特定產業的聚集效應，本次交易主要就是著眼土地開發效益，每坪成交單價約90萬元符合行情。」

邱鼎峯表示：「雖然該案周邊已無鄰地能整合，無法擴大基地，但現在要在中和區、尤其是這麼精華的地段，找到340坪規模的地已相當不容易，估該案重建後可規劃為單層250~300坪、地上5~6層的廠辦大樓。」

▲▼ 南山威力廣場 。（圖／記者項瀚攝）

▲本次交易的「YAMAHA」機車據點地段條件佳，緊鄰捷運中和站及南山威力廣場。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

關鍵字：YAMAHA機車中和中山路功學社双燕樂器高力國際顥天國際

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

官方證實Costco新址　台中精機：簽約期至少20年

台中市不斷猜測第三家美式賣場Costco（好市多）落腳地點出爐，台中市都委會2日通過「台中精機廠」舊廠的都市計畫變更案，位於台灣大道、東海大學對面的3.21公頃，可能成為Costco在台中的第三處基地，也替沉寂多時的房市帶來一劑強心針。

2分鐘前

好市多傳台中展第3店「落腳海線」　業者低調：積極評估

美式賣場好市多（Costco）傳出即將於台中展店，地點位於「台中精機廠」舊廠，是海線首間好市多，也是台中地區第3家分店，今（4）日上午台中市長盧秀燕在議會證實此事。而台灣好市多對此仍神秘回應，透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，是公司一貫且長期的方向，未來將積極評估合適據點。

6分鐘前

賣地變現再加碼！三地拋「清單外」地王　開9.3億賣高雄客運站

三地集團鍾嘉村以土地開發起家，行事低調，近年大動作併購高雄客運等老字號企業後，短短幾年躍升「南台灣大地主」，日前三地私下流出一張售地清單，而不在清單內的高雄客運楠梓站基地，也開出總價9億3600萬元出售。據查，地主就是高雄客運已持有61年。

57分鐘前

老牌樂器代理商雙燕砸3億　收中和YAMAHA機車展間

中和YAMAHA機車據點以約3億元交易，成為今年該區最貴建物交易。經查買方為老牌樂器代理商双燕樂器。專家表示，該點位極佳，在中和要找到300坪以上土地已相當困難，具有開發效益。

1小時前

才開4年！「成吉思汗」高雄館房東開價4.8億售　驚人獲利曝光

「成吉思汗健身俱樂部」創辦人館長陳之漢，日前才被員工「毀滅式爆料」，並透露可能會到中國大陸開健身房，沒想到2021年在高雄三多商圈開設的高雄館，才營業4年，屋主突開出4.8億元求售，店員透露，會依照合約繼續營業。

2小時前

永續城市節慶啟動！遠雄好生活節工地廢料化為再生光盒　打造高雄冬季亮點

遠雄深耕高雄核心生活圈30年，持續以更貼近城市與生活的角度打造居住願景，並推出「遠雄自然系列」產品，包括備受矚目的「遠雄沐蘊」與「遠雄峰蘊」。秉持「永續 × 共享」理念，遠雄房地產將於12月13日至12月15日，在遠雄沐蘊接待中心旁舉辦「LIVING BETTER 遠雄好生活節」。

2小時前

中科新貴買房地圖曝光　「錢多、事少、離家近」成鐵則

台中中部科學園區擴建效應持續發酵，中科1.4奈米製程新廠已啟動基樁工程，全案總投資規模預估達1.5兆元，預計2027年底前完成風險性試產，2028年量產，年營業額可望超過5000億元，帶來間接就業人潮估至少8000人。

3小時前

2人就能進駐！「國泰環宇」攻進微型商辦市場　明年Q2招租

興富發近年積極布局「微型商辦」，可說是小單位辦公室銷售的先驅，然而也有1大咖進入該市場，但基本上只租不賣。國泰人壽宣布進軍小型商辦市場，明年將公開招租的「國泰環宇大樓」部分空間規劃為小型商辦，每間約容納2~9人。

4小時前

央行「限貸令」掀解約潮不爽賠15%　4招無痛解套

政府自去年下半年起掐緊房貸水龍頭，民眾因「限貸令」卡死難交屋的災情越來越多，很可能房子沒買到，還要支付一大筆違約金。現在律師界也衍生出「斷頭商機」，專為走上斷頭台的無辜民眾尋找「免死金牌」，從預售屋買賣契約中找漏洞，再與建商談判，協議免解約金或向建商分期還款。

5小時前

鞋業大亨神秘「銘珠園」　底價17億房產全數流標

備受矚目的台中鞋業大亨、大益鞋業集團負責人及其配偶名下不動產，因強制執行而進入法拍市場，其中，最受矚目的神祕千坪私人莊園「銘珠園」，連同其他4筆位於北屯區的房地與土地，總底價超過17億元，今（3）日開標，結果卻是全數流標，無人投標。

17小時前

【老公耳朵會自動降噪？】怎麼叫都沒反應...一聽女兒受傷立刻彈起！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

鞋業大亨神秘「銘珠園」　底價1..

才開4年！「成吉思汗」高雄館房..

全台最大Mazda旗艦店將熄燈..

央行「限貸令」掀解約潮不爽賠1..

獨／板橋星聚點「天價租金復活」..

觀光人潮創20年新低　墾丁大街..

電子鍋內鍋「出現4狀況」快換掉..

為清償票款　人氣蔬食餐廳121..

水湳「白色巨艦」月開118萬招..

交屋潮來了！跌價有機會？　專家..

ETtoday房產雲

最新新聞more

官方證實Costco新址　台中..

好市多傳台中展店　業者低調：積..

賣地變現再加碼！三地拋「清單外..

老牌樂器代理商雙燕砸3億　收中..

才開4年！「成吉思汗」高雄館房..

遠雄好生活節工地廢料化為再生

中科新貴買房地圖曝光　「錢多、..

2人就能進駐！「國泰環宇」攻進..

央行「限貸令」掀解約潮不爽賠1..

鞋業大亨神秘「銘珠園」　底價1..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366