老牌樂器代理商雙燕砸3億　收中和YAMAHA機車展間

▲中和中山路二段上的YAMAHA機車據點整棟以3億634萬元交易，成為今年該區最高總價的建物交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

中和YAMAHA機車據點以約3億元交易，成為今年該區最貴建物交易。經查買方為老牌樂器代理商双燕樂器。專家表示，該點位極佳，在中和要找到300坪以上土地已相當困難，具有開發效益。

最新實價揭露，中山路二段上的「YAMAHA」機車據點整棟以3億634萬元交易，成為今年中和區最高總價的建物交易，建物屋齡55年、權狀344.5坪，土地移轉340坪，使用分區為乙種工業地。

經查異動索引，賣方為山葉機車工業，買方則為五齊股份有限公司，背後的法人股東則是鴻典投資公司，背後即為老牌樂器「双燕樂器」。值得關注的是，先前五齊才大砸逾44億元，買下土地近2.5萬坪的山葉機車過嶺廠房。

事實上，功學社與日本山葉公司關係良好，代理多項山葉公司產品的製造與販售。而母集團「功學社教育用品」發展出來的「双燕樂器」，是台灣最大樂器製造、進出口、代理、銷售公司，除音樂教室通路，還包括維修、保養、音樂廳深層藝術推廣等等。

▲今年中和區最高價5筆建物交易整理。（表／記者項瀚製）

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「近年教育及藝術市場蓬勃成長，功學社也布局海外生產基地，由於市場持續擴大，在台的製造、物流、辦公空間已不敷需求，功學社双燕樂器局動能增強。」

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「本次功學社双燕樂器購置土地，賣方為山葉工業，雙方本就有合作往來，頗有關係人交易之意，功學社双燕樂器取得後，可能規劃將興建廠辦自用。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「該案地段精華，緊鄰捷運中和站，旁邊就是好市多、南山威力廣場，辦公市場需求強，並具特定產業的聚集效應，本次交易主要就是著眼土地開發效益，每坪成交單價約90萬元符合行情。」

邱鼎峯表示：「雖然該案周邊已無鄰地能整合，無法擴大基地，但現在要在中和區、尤其是這麼精華的地段，找到340坪規模的地已相當不容易，估該案重建後可規劃為單層250~300坪、地上5~6層的廠辦大樓。」





▲本次交易的「YAMAHA」機車據點地段條件佳，緊鄰捷運中和站及南山威力廣場。（圖／記者項瀚攝）

