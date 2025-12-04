買老屋遇售後回租「無法瑕疵擔保」！苦主曝1狀況：沒有辦法了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友近日透露，準備斡旋一間屋齡30年的大樓，但屋主成交後希望能「再住2至3個月」搬家，仲介提議可「先成交、再私下寫租約」讓屋主短期回租。不過原PO擔心這樣有風險，便上網詢問意見，沒想到引來大批過來人現身說法，紛紛直呼，「千萬別輕忽售後回租的問題！」

原PO在「買房知識家」表示，最近準備要斡旋一間30年大樓，屋主成交後需要有2～3個月的搬家時間，仲介建議私下寫個租約，這三個月租給對方。原PO說自己不急著搬，但因為該間房的浴室很糟糕，有打算整間防水重做，所以無法做瑕疵擔保，他現在對售後回租的作法感到有風險。

貼文引發討論，不少人給出建議，「不急著搬進去，那就談好價錢往後延3個月交屋，方便交屋前確認屋況，也不用擔心屋主不搬走」、「成交之後等貸款核准需要1-3個月，請代書把交屋日壓在2-3個月後，請原屋主在合約期間內清空。他不清空，你怎麼驗屋？不驗屋你怎麼能安心交屋？」

有過來人則現身分享，「我最近剛買了售後回租的房子，影響的是無法驗屋…因為回租了，只能默默撥款無法驗屋了」，可賣方東西很多，牆壁地板他都看不到，等到售後回租時間到，才知道的瑕疵通通算在自己頭上，「換句話說，屋主沒有誠實告知所有的瑕疵，根本沒有辦法了。」

有網友也點頭，「買之後再回租是很常見的做法。但唯一風險就是你無法去確認屋況，這點可以跟仲介討論怎麼解決」、「不能好好驗屋的房子我一律先pass耶！尤其又是老屋了，除非價格非常非常的實惠那可以再考慮看看。」