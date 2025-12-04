專家：台積電宅退燒　預言AI宅爆發成「新信義計畫區」

▲圖為北士科的T17、T18鳥瞰圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

房市專家李同榮近日在臉書粉專發文表示，台積電宅掀起的房市浪潮逐漸降溫，但以輝達（NVIDIA）總部落腳北士科為起點，未來新一波AI宅熱潮將蓄勢待發，預測台北市北區的房市將迎來翻天覆地的變化，甚至有望成為新一代的信義計畫區。

李同榮指出，北士科未來的十字輕軌計畫若能順利推動，搭配社子島的全面開發，將成為北台北的重大轉捩點。尤其是社子島開發案加速進行後，台北市北區的商業和住宅潛力會被全面釋放，帶動AI相關產業聚集。這些規劃不僅能吸引更多人口流入，也可能讓北區成為AI宅爆發的核心地帶。

此外，他表示，北士科與社子島的結合，預期將吸引智慧醫療和ICT相關企業進駐，政府也鎖定AI上下游廠商進駐園區。不過短期內，房市供需可能出現緊張局面，尤其是社子島的300公頃開發案中，涉及十七公頃的產業園區，其開發進度對房市影響至關重要。李同榮認為，北士科輕軌建設不僅是交通上的大躍進，還是市政亮點，未來社子島的水岸住宅也有望成為智慧城市的標杆。

李同榮進一步建議，輕軌路網可從目前的十字型延伸至「屮字型」，連結社子島及周邊商圈，包括蘆洲、士林、天母等地，打通北台北的交通瓶頸。他看好這樣的規劃能帶動房市翻轉，使原本房價低迷的區域重新煥發活力。反觀以台積電為主的房市熱潮已開始退燒，政大數據顯示，高雄、台南、新竹等科學園區的房價指數全數下滑，顯示房市焦點正逐步轉向AI宅的未來。