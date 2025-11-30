ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

電子鍋內鍋「出現4狀況」快換掉！達人曝正確用法：否則像在服毒

▲電子鍋,內鍋,飯鍋。（示意圖／取自photoAC）

▲電子鍋的內鍋若出現刮痕、剝落、變色或凹凸異常應立即更換，以免有害物質傷害健康。（示意圖／取自photoAC）

記者王麗琴／綜合報導

電子鍋煮飯超方便，不過內鍋表面通常會覆有防沾塗層，使用久了有時會出現刮痕或剝落。家事達人486先生即表示，內鍋塗層若受損確實有潛在風險，他提醒，如果出現4種情況，就應立即更換鍋具，因為塗層可能因結構受損而釋放有害物質；此外，他建議清洗時要避免用金屬或鋼刷，以免刮傷塗層；平時烹煮時應維持中低溫，才能保持內膽不受損壞。

486先生PO文指出，目前許多防沾塗層中可能含有「全氟辛酸」（PFOA）等化學物質，一般煮飯的溫度約100度左右，但若在無油、無水的情況下乾燒或長時間高溫加熱，塗層可能因結構受損進而釋放有害物質。

486先生表示，全氟辛酸（PFOA）當加熱至327℃時，溶出機率增加，可能造成肝臟損傷、影響內分泌系統。根據國際癌症研究機構（IARC）分類，全氟辛酸被列為第2A類「可能對人類致癌」物質，對動物具有致癌性，雖未證實會直接導致人體癌變，但仍建議避免長期接觸或吸入高溫分解後的氣體。

486先生提到，除要注意加熱溫度，內鍋表面的狀況也非常關鍵，若鍋內塗層出現刮痕、剝落、變色或不正常凹凸等4種情況，代表防護層已受損，在此狀態下加熱時所釋放出來物質就相當多元，對人體健康的威脅及傷害也是多重性。

486先生提醒，若發現飯鍋或不沾鍋內鍋有明顯損傷，應立即更換，別為了省這點錢傷了全家人的健康。他也建議清潔時要避免用金屬湯匙或鋼刷，以免刮傷塗層。平時以中低溫加熱，保持內膽完整，就能兼顧安全與健康。

