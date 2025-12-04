外國人在韓買房增長！　中國人持有最多占56.6%

▲韓國外國人住宅增至10萬戶，中國人持有最多。（圖／記者董美琪攝）



記者董美琪／綜合報導

韓國國土交通部28日公布最新統計，截至今年6月底，外國人在韓國持有的住宅總數達10萬4065戶，較去年底增加0.15%，其中中國籍持有人占比最高，達56.6%。

根據韓聯社報導，外國人在韓國持有住宅的人數共計10萬2477人，占全國住宅總數的0.53%。從地域分布來看，首都圈的住宅持有量最多，達7萬5484戶，占72.5%，而地方地區則有2萬8581戶，占27.5%。在國籍分布上，中國以5萬8896戶位居首位，其次為美國2萬2455戶、加拿大6433戶、台灣3392戶、澳洲1959戶，其他國籍則占剩餘比例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外國人持有土地的用途中，以森林、農地及其他用途最多，占67.7%，其次為工廠用地22%、休閒用地4.4%、住宅用地4.3%，其他用途占比最少。國土交通部指出，由於今年8月21日首爾全區及京畿道23個市郡被列為外國人土地交易許可區，未實際居住者將受到購房限制，預計這一政策將使外國人持有土地和住宅的增長幅度在年底前明顯放緩。

專家分析，首都圈集中的持有情況，反映出外國投資者對首爾及周邊地區房地產的高度關注，而政策限制則有助於抑制過熱投資，保障本地居民居住權益。國土部強調，未來將持續監控外國人購地情況，並針對投資熱點採取必要管理措施，以維持市場穩定。