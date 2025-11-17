NET霸氣包棟9層大樓！　房東「三重地產王」家族因停棺惹議

▲三重台北橋站旁「佑民醫院」空置約2年，如今整棟租給連鎖服飾品牌NET。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

三重台北橋站旁「佑民醫院」空置約2年，如今整棟租給連鎖服飾品牌NET，引發熱議。經查房東大有來頭，是被封為「三重地產王」的蔡城家族，該家族在蔡離世後，曾因大房、二房爭產，鬧出著名的「停棺事件」。

連鎖服飾品牌NET三重正義門市公告將於12月7日歇業，而台北橋門市將在12月20日開幕。驚人的是，NET台北橋門市把「佑民醫院」舊址整棟租下，包括B1~9樓，消息一出掀起在地網友們熱議。

「佑民醫院」在2023年底時連同三和路二段的宏仁醫院，整併遷到三重站旁新址。經查「佑民醫院」舊址謄本資料，估算整棟面積達千坪規模，地主房東大有來頭，由身價逾百億元的三重地產王蔡城家族持有。

蔡城早年靠中古怪手買賣發跡，隨後跨足營造與建設產業，在三重坐擁許多土地，而2009年時不幸因車禍離世，他離開後因大房跟二房爭產，躍上新聞版面，蔡的棺木長達7年放置於三重某社區1樓，也成了當時著名的爭產「停棺事件」。

▲三重「佑民醫院」舊址小檔案。（表／記者項瀚製）

至於「佑民醫院」舊址整棟租給NET，商用不動產專家、長拓不動產董事長林文進分析：「在雙北要找到千坪規模的商用空間，相當不容易，而對NET來說產品樣態多元，集中火力打造旗艦店，走一站式購物商業模式，確實是一個可以多嘗試的策略方向。」

林文進指出：「佑民醫院舊址緊鄰台北橋捷運站口，人潮不少，又座落三角窗，曝光效果佳，估每月租金約落在120~140萬元左右。」

住商不動產三重國小加盟店資深經理陳偉勳表示：「NET正義北店由2棟透店合併，規模小很多，且該路段近年比較消沈，空置率提升，整條正義北路招租店面粗估達20多間，反觀台北橋坐擁捷運基本盤以及夜市人潮加持，是人潮狀況更穩定的商圈。」

▲NET正義北店由2棟透店合併。（圖／翻攝自Google Maps）

