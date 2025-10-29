ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

▲▼北高雄,鼓山,蛋黃區,新案,開價,中古屋,信義房屋,成本。（圖／記者陳建宇攝）

▲房市進入寒冬，「跌深」的區塊是危機還是轉機？（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

房市進入寒冬，「跌深」的區塊是危機還是轉機？最新一集《地產詹哥老實說》邀請台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中、中信房屋研展室副理莊思敏剖析六都房價跌深區，特別點名台中大肚區、大甲區、北區，以及高雄林園區、鼓山區。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析六都房價跌深區。

陳定中指出：「去年到今年，六都約156個行政區中，近1年內有近50個行政區房價下修，比例達3分之1，跌幅多在1到2成之間，普遍約1成。」

莊思敏分析：「台中大肚、大甲皆屬外圍區，人口少，剛性需求冷清，缺乏新建案拉抬。」陳定中補充：「大肚曾因中科題材，新案價衝上4字頭，但腹地不大，價格易回歸；大甲過去受工業區題材帶動，新建案逼近3字頭，但近兩年漲幅18%，近1年回跌13%，顯示可能超漲。」

高雄林園區近1年房價跌幅約12%。莊思敏指出：「林園過去因林園小港捷運題材吸引建商推案，但捷運尚未動工，加上整體房市降溫，房價便修正。」陳定中提醒：「重大建設從規劃到落實需漫長等待，安全進場時機是等到工程開工。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲莊思敏（右）表示，台中北區民眾轉向價格親民的中古屋，拉低整體均價。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

連台中北區、高雄鼓山區這兩個蛋黃區，也出現雙位數跌幅。莊思敏分析：「台中北區過去新建案多，拉抬均價，但市況不佳，民眾轉向價格親民的中古屋，拉低整體均價。」

陳定中補充：「北區中古屋選擇多，價格約新建案6折，市場保守下，首購自住族群集中購買中古屋影響均價。」至於高雄鼓山區，陳定中說：「受豪宅限貸政策影響，該區豪宅限貸3成，導致交易量減少，加上部分高價案緩推，高價供給減少，平價供給集中，也讓均價下修幅度較大。」

跌價區是「撿便宜」好時機？

莊思敏認為：「若購屋目的是自住，現在反而是好時機，屋主心態軟化，選擇空間變多，但短期投資客風險較大。」陳定中建議：「購屋應以長線佈局為主，台灣地狹人稠，長線來看房價仍呈上漲趨勢，特別是蛋黃區，未來回復漲勢機會大。」

至於在跌價區塊，該選擇老屋、中古屋還是新屋？莊思敏認為：「中古屋價格較低，未來漲幅空間大，若有機會都更，身價更是暴漲。」

陳定中則建議：「在蛋黃區可考慮中古屋、老屋，因危老重建、都更量能大增，未來重建機會大；但在蛋白區，因剛性需求小，若要長期居住，仍建議購買新房子，享受較舒適的居住品質。」

總結來說，部分行政區房價修正，對有自住需求且願意長期持有的購屋族而言，仍是逢低佈局的好時機，但仍需審慎評估區域發展潛力、建設利多，並考量自身財務狀況。

▲▼允將建設整合台中蛋黃區土地。（圖／記者陳筱惠攝）

▲部分行政區房價修正，對有自住需求且願意長期持有的購屋族而言，仍是逢低佈局的好時機。（示意圖／陳筱惠攝）

關鍵字：房價下跌跌深轉機大肚大甲北區林園鼓山台灣房屋中信房屋地產詹哥老實說

六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

