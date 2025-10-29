六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

▲房市進入寒冬，「跌深」的區塊是危機還是轉機？（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

房市進入寒冬，「跌深」的區塊是危機還是轉機？最新一集《地產詹哥老實說》邀請台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中、中信房屋研展室副理莊思敏剖析六都房價跌深區，特別點名台中大肚區、大甲區、北區，以及高雄林園區、鼓山區。

陳定中指出：「去年到今年，六都約156個行政區中，近1年內有近50個行政區房價下修，比例達3分之1，跌幅多在1到2成之間，普遍約1成。」

莊思敏分析：「台中大肚、大甲皆屬外圍區，人口少，剛性需求冷清，缺乏新建案拉抬。」陳定中補充：「大肚曾因中科題材，新案價衝上4字頭，但腹地不大，價格易回歸；大甲過去受工業區題材帶動，新建案逼近3字頭，但近兩年漲幅18%，近1年回跌13%，顯示可能超漲。」

高雄林園區近1年房價跌幅約12%。莊思敏指出：「林園過去因林園小港捷運題材吸引建商推案，但捷運尚未動工，加上整體房市降溫，房價便修正。」陳定中提醒：「重大建設從規劃到落實需漫長等待，安全進場時機是等到工程開工。」





莊思敏（右）表示，台中北區民眾轉向價格親民的中古屋，拉低整體均價。

連台中北區、高雄鼓山區這兩個蛋黃區，也出現雙位數跌幅。莊思敏分析：「台中北區過去新建案多，拉抬均價，但市況不佳，民眾轉向價格親民的中古屋，拉低整體均價。」

陳定中補充：「北區中古屋選擇多，價格約新建案6折，市場保守下，首購自住族群集中購買中古屋影響均價。」至於高雄鼓山區，陳定中說：「受豪宅限貸政策影響，該區豪宅限貸3成，導致交易量減少，加上部分高價案緩推，高價供給減少，平價供給集中，也讓均價下修幅度較大。」

跌價區是「撿便宜」好時機？

莊思敏認為：「若購屋目的是自住，現在反而是好時機，屋主心態軟化，選擇空間變多，但短期投資客風險較大。」陳定中建議：「購屋應以長線佈局為主，台灣地狹人稠，長線來看房價仍呈上漲趨勢，特別是蛋黃區，未來回復漲勢機會大。」

至於在跌價區塊，該選擇老屋、中古屋還是新屋？莊思敏認為：「中古屋價格較低，未來漲幅空間大，若有機會都更，身價更是暴漲。」

陳定中則建議：「在蛋黃區可考慮中古屋、老屋，因危老重建、都更量能大增，未來重建機會大；但在蛋白區，因剛性需求小，若要長期居住，仍建議購買新房子，享受較舒適的居住品質。」

總結來說，部分行政區房價修正，對有自住需求且願意長期持有的購屋族而言，仍是逢低佈局的好時機，但仍需審慎評估區域發展潛力、建設利多，並考量自身財務狀況。

部分行政區房價修正，對有自住需求且願意長期持有的購屋族而言，仍是逢低佈局的好時機。