【廣編】台北雙星熱區稀有9字頭　長虹品牌超值市心精品宅

▲坐落台北雙星熱區的「長虹MVP」，以區域稀有9字頭的驚艷單價，成為現今西區最超值的小宅個案。

圖、文／長虹建設提供

受到商圈東移的衝擊，使得萬華西區房價長年落於凹陷區，不僅與相鄰的中正區差距顯著，甚至和一橋之隔的板橋有齊平之勢，但隨著軸線翻轉、西區再造、門戶計畫等重大建設持續推進，房市一掃過往陰霾，供需兩面皆上演強勢反彈，並吸引長虹、皇翔、寶舖、昇陽、三輝、冠德等一眾指標品牌先後趕至，銷售熱度足以和話題寵兒的士林、南港一掰手腕。

萬華西區近年之所以迅速竄起，不單是國外旅客必訪的西門町，周邊重大建設更是功不可沒，最受矚目的莫過於預計2027年完工、2028或2029年啟用的台北雙星，既是台北市第二高樓，又為全台唯一六鐵共構樞紐，完美契合「門戶」一詞，也勢必將帶動起萬華西區的新一波發展，對需要題材支撐的房市而言，無疑是百年難遇的利多籌碼。

過往萬華西區並非銷售熱區，可是這些年情況已悄然改變，除了反映在新案供給量，漲幅表現更是突出，不過數年便從7字頭晉升百萬俱樂部，顯見市場追價力道強勁，現又有門戶計畫撐腰，加上西寧國宅、遠東百貨寶慶店重建等建設添火，可預見的發展遠景，成為這波限貸風暴中，新案仍能穩定去化的重要關鍵。