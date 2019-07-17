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老屋翻轉打破坪數侷限　彷彿置身夢幻北歐

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作者：幸福空間

【上周總回顧】爆評好文TOP10 aug-week3

一個優質的小家要擁有哪些條件？大家最想要放大坪效、契合居家風格外，完備的「機能收納」才是關鍵重點！空間不擔心坪數小，就擔心規劃不夠好，只要善用空間同樣可以住得舒適又自在。本周人氣排行TOP10，網羅上周最熱門的裝修手法與設計案例，一同來看看有哪些收納術與規劃提案吧！

人氣NO.1 / 老屋翻轉 北歐清新有氧宅

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▲透過木質、皮革、地磚及織品等異材質的混搭，加上大地色系的鋪陳，拼湊出宛如北歐森林般的療癒情景。

人氣NO.2 / 實現清爽生活 摩登舒適鄉村風宅

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▲白色廚房帶來簡約俐落的視覺感受，搭配線板造型櫥櫃門片，營造出自然休閒的鄉村風情。

人氣NO.3 / 清爽乾淨無負擔 文青感現代北歐風

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▲沙發牆採用繃皮設計形成幾何切割造型，以中性的灰色營造沉穩氣息；靠近天花處使用木紋散發自然氣息，與木皮包覆的橫樑形成呼應。

人氣NO.4 / 夾層設計 甜蜜機能小宅

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▲新婚夫妻在都市中創造屬於自己的甜蜜小天地，7.5坪的空間中，經由設計師的巧手後，重整動線與調配空間比例，利用本身屋子的挑高優勢，打造溫馨且富有收納機能的小宅。

人氣NO.5 / 百萬內預算 8坪單身新貴時尚居

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▲「明亮敞朗，享受單身的幸福」，謝張志昇與林宗儀設計師以開放的形式，串聯客餐廳與廚房機能，並使用輕透的玻璃連結湯屋，援引戶外暖陽入內。

人氣NO.6 / 12坪小宅真心不窄 樹海小家大滿足！

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▲雖然對於地段和周圍機能十分滿意，但吃緊的室內面積應該如何配置，才能滿足所有機能需求，又創造與窗景匹配的清爽空間感呢？

人氣NO.7 / 【裝修知識】完美收納計劃－玄關篇

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▲進出門之際，手上常常會拎著各種雜物，舉凡鑰匙、帳單、信件……等，小雜物可在規劃鞋櫃時設計幾個抽屜作為放置之用，也可將櫃體中間鏤空，成為進門時隨手放東西的平台。

人氣NO.8 / 給家中長者最好的愛，100％安心幸福長青宅

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▲入口緩坡的坡度符合法規低於1:12，且通道符合輪椅90公分的進出空間、輪椅迴旋空間也有120公分，當然地板連1公分的落差都沒有。

人氣NO.9 /【居家收納提案】廚房瓶罐乾貨零食篇

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▲廚房用具五花八門，種類和數量繁多，形狀大小不一，收納最為困難。櫃體設計可採少量高效率配置方式，抽屜最能提升櫃子使用率，拿取物品較容易，搭配分隔板件優化內部收納。若廚房空間較小且窄，建議使用層板減少外拉佔用空間。

人氣NO.10/ 兼顧你的荷包！利用系統家具輕鬆打造溫馨居家

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▲考量屋主因職業關係，擁有豐富藏書，林慶侑設計師將一樓規劃為完整的書房空間，並精確計算承載重量及適當的跨距，利用系統板材，打造出橫跨整面牆的大型書櫃，貼切符合屋主的生活需求。


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關鍵字：幸福空間老屋翻轉小坪數

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