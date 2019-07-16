黃子佼1.2億豪宅曝光　與孟耿如愛的結晶大公開

【上週熱門榜回顧】115萬粉絲都關注-《小坪數熱門榜》蝸居出頭天！7～20坪的空間放大法！

明星藝人即使在螢光幕前，再光鮮亮麗，回家後都得卸除一身疲憊與光環，重拾平凡溫馨的家庭時光。而這些明星們的私宅更是讓許多粉絲好奇不已，小編本週精選幸福粉絲們都關注的10位大明星的私宅直擊，來看看大明星們裝修自宅都最在意哪些重點吧！

Hot Top 1：就是要在家耍廢 芳瑜的工業風紐約公寓宅



▲藝人李芳瑜與老公結婚一年多，夫妻倆以小換大買下位於永和的60坪新成屋，花了將近兩年時間終於在年初搬進較寬敞的新家，身為《幸福空間》節目主持人之一的她，看過無數空間風格案場，不禁令人好奇她的新家又會是什麼模樣？（......閱讀全文）

Hot Top 2：佩甄的好風水鄉村屋 藝人朋友最愛來她家



▲佩甄搬進新房子快兩年，她的FACEBOOK粉絲專頁三不五時，總會PO出藝人朋友在她家聚餐的照片，到底佩甄家有什麼魔力，讓所有藝人朋友紛至沓來。（......閱讀全文）

Hot Top 3：雞排妹以租代買入住水岸宅 風生水起擺陣聚財添好運



▲今年才23歲的雞排妹，認為買房不划算，選擇以租代買的方式換大屋。隨著收入翻倍增加，從小套房到高級社區，現以每月近5萬元租下市價5千萬約40坪新屋，她列舉許多租屋優點，像是「無房貸負擔」、「換租換環境」，樂當一名無殼蝸牛。（......閱讀全文）

Hot Top 4：摳門存60萬頭期款 小Call以小換大坐擁庭院山景宅



▲藝人小Call在偶然機會下，花了195萬購入新店花園新城兩間打通的小套房，住了兩年轉手售出，換成同社區坪數夠大的中古屋。「先求有，再求好」的購屋準則，讓她短短幾年二度換屋，不僅居住空間變大、生活品質更好，還坐擁城市難得一見的自然綠意。（......閱讀全文）

Hot Top 5：江柏樂苦等10年風水宅 私藏全台最大聚寶盆



▲命理師江柏樂在過年前搬進天母新家，他相中地理環境擁有「天馬貴人」、「金星落脈」的風水優勢，直誇是「台灣最大聚寶盆」，守了10年終於等到舊屋主釋出搬家，如願買下4房2衛2廳的85坪風水宅。（......閱讀全文）

Hot Top 6：米可白億元豪宅生活大公開 汪星人當家豪宅變狗窩



▲米可白2014年嫁給身家上億的公關公司總經理謝銘杰後，即入住市值上億元的台北信義區豪宅，這次接受專訪大方公開豪宅生活，內部陳設走現代簡約，還養了三隻汪星人，豪宅變成狗屋，令人跌破眼鏡。（......閱讀全文）

Hot Top 7：圖文創作者Duncan懶骨頭布置法 不收不藏懶人收納術



▲知名圖文創作者Duncan，因畫了約翰走路與Hello Kitty的九宮格插圖，引起廣大迴響，這些幽默卻又貼近人心的作品，大部分靈感都來自於對人群的觀察，或是他在家上廁所或洗澡時的靈光乍現，令人不由得好奇Duncan家的面貌，一窺這座插畫夢工廠的生活日常。（......閱讀全文）

Hot Top 8：黃子佼1.2億豪宅曝光，與孟耿如愛的結晶♥



▲主持人黃子佼，近來人逢喜事精神爽，購入市值1.2億的豪宅做為新居。相當注重居家隱私的他，從以前就鮮少接受媒體到家中採訪，這次透過與KOHLER的合作，將還在裝修的新家公開，一向品味相當獨到的他，又會怎樣規劃新居呢？一同來看看吧！（......閱讀全文）

Hot Top 9：王仁甫與季芹的造屋夢 自地自建裝潢經驗談



▲季仁夫妻檔跟上自地自建風潮，花了6年時間打造出海景度假宅，克服購地、蓋屋許多問題，從裝修門外漢變成建材琅琅上口的內行人，兩人再度回憶自地自建過程，除了分享爆笑甘苦談，也為想蓋自己房子自力圓夢的人帶來寶貴經驗談。（......閱讀全文）

Hot Top 10：大久保麻梨子斷捨離收納術 打造鄉村風正能量好運宅



▲藝人大久保麻梨子短短兩年半內，不僅首挑大樑擔綱演出八點檔女主角，更以電影《澤水困》首登大銀幕，還在國片《血觀音》扮演舉足輕重的官夫人一角，甚至如願成為台灣媳婦，讓人好奇她是如何獲得幸運之神的眷顧呢？（......閱讀全文）