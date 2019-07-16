ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

黃子佼1.2億豪宅曝光　與孟耿如愛的結晶大公開

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

【上週熱門榜回顧】115萬粉絲都關注-《小坪數熱門榜》蝸居出頭天！7～20坪的空間放大法！

明星藝人即使在螢光幕前，再光鮮亮麗，回家後都得卸除一身疲憊與光環，重拾平凡溫馨的家庭時光。而這些明星們的私宅更是讓許多粉絲好奇不已，小編本週精選幸福粉絲們都關注的10位大明星的私宅直擊，來看看大明星們裝修自宅都最在意哪些重點吧！

Hot Top 1：就是要在家耍廢 芳瑜的工業風紐約公寓宅
issue01_253_01.jpg
▲藝人李芳瑜與老公結婚一年多，夫妻倆以小換大買下位於永和的60坪新成屋，花了將近兩年時間終於在年初搬進較寬敞的新家，身為《幸福空間》節目主持人之一的她，看過無數空間風格案場，不禁令人好奇她的新家又會是什麼模樣？（......閱讀全文）

Hot Top 2：佩甄的好風水鄉村屋 藝人朋友最愛來她家
issue01_253_02.jpg
▲佩甄搬進新房子快兩年，她的FACEBOOK粉絲專頁三不五時，總會PO出藝人朋友在她家聚餐的照片，到底佩甄家有什麼魔力，讓所有藝人朋友紛至沓來。（......閱讀全文）

Hot Top 3：雞排妹以租代買入住水岸宅 風生水起擺陣聚財添好運
issue01_253_03.jpg
▲今年才23歲的雞排妹，認為買房不划算，選擇以租代買的方式換大屋。隨著收入翻倍增加，從小套房到高級社區，現以每月近5萬元租下市價5千萬約40坪新屋，她列舉許多租屋優點，像是「無房貸負擔」、「換租換環境」，樂當一名無殼蝸牛。（......閱讀全文）

Hot Top 4：摳門存60萬頭期款 小Call以小換大坐擁庭院山景宅
issue01_253_04.jpg
▲藝人小Call在偶然機會下，花了195萬購入新店花園新城兩間打通的小套房，住了兩年轉手售出，換成同社區坪數夠大的中古屋。「先求有，再求好」的購屋準則，讓她短短幾年二度換屋，不僅居住空間變大、生活品質更好，還坐擁城市難得一見的自然綠意。（......閱讀全文）

Hot Top 5：江柏樂苦等10年風水宅 私藏全台最大聚寶盆
issue01_253_05.jpg
▲命理師江柏樂在過年前搬進天母新家，他相中地理環境擁有「天馬貴人」、「金星落脈」的風水優勢，直誇是「台灣最大聚寶盆」，守了10年終於等到舊屋主釋出搬家，如願買下4房2衛2廳的85坪風水宅。（......閱讀全文）

Hot Top 6：米可白億元豪宅生活大公開 汪星人當家豪宅變狗窩
issue01_253_06.jpg
▲米可白2014年嫁給身家上億的公關公司總經理謝銘杰後，即入住市值上億元的台北信義區豪宅，這次接受專訪大方公開豪宅生活，內部陳設走現代簡約，還養了三隻汪星人，豪宅變成狗屋，令人跌破眼鏡。（......閱讀全文）

Hot Top 7：圖文創作者Duncan懶骨頭布置法 不收不藏懶人收納術
issue01_253_07.jpg
▲知名圖文創作者Duncan，因畫了約翰走路與Hello Kitty的九宮格插圖，引起廣大迴響，這些幽默卻又貼近人心的作品，大部分靈感都來自於對人群的觀察，或是他在家上廁所或洗澡時的靈光乍現，令人不由得好奇Duncan家的面貌，一窺這座插畫夢工廠的生活日常。（......閱讀全文）

Hot Top 8：黃子佼1.2億豪宅曝光，與孟耿如愛的結晶♥
issue01_253_08.jpg
▲主持人黃子佼，近來人逢喜事精神爽，購入市值1.2億的豪宅做為新居。相當注重居家隱私的他，從以前就鮮少接受媒體到家中採訪，這次透過與KOHLER的合作，將還在裝修的新家公開，一向品味相當獨到的他，又會怎樣規劃新居呢？一同來看看吧！（......閱讀全文）

Hot Top 9：王仁甫與季芹的造屋夢 自地自建裝潢經驗談
issue01_253_09.jpg
▲季仁夫妻檔跟上自地自建風潮，花了6年時間打造出海景度假宅，克服購地、蓋屋許多問題，從裝修門外漢變成建材琅琅上口的內行人，兩人再度回憶自地自建過程，除了分享爆笑甘苦談，也為想蓋自己房子自力圓夢的人帶來寶貴經驗談。（......閱讀全文）

Hot Top 10：大久保麻梨子斷捨離收納術 打造鄉村風正能量好運宅
issue01_253_10.jpg
▲藝人大久保麻梨子短短兩年半內，不僅首挑大樑擔綱演出八點檔女主角，更以電影《澤水困》首登大銀幕，還在國片《血觀音》扮演舉足輕重的官夫人一角，甚至如願成為台灣媳婦，讓人好奇她是如何獲得幸運之神的眷顧呢？（......閱讀全文）


隨時分享居家設計大小事！

【幸福空間】電視節目播出資訊
全時段播出 幸福空間居家台(HD) CH14｜東森財經台 CH57｜超視 CH33｜東風 CH37


點這裡看更多►►►
5步訣竅，挑選跟你家最match的完美沙發
捐版稅做公益 時尚教主Yocico的真心獻禮
超神！展示櫃讓住家變有型！

關鍵字：幸福空間藝人私宅豪宅

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4173

一瞑大一寸！兒童房裝修有「3關鍵尺寸」　爸媽常忽略

打造舒適居所有一法則，如何符合人體工學尺寸相當重要！而本次要介紹會跟著使用者年齡一起成長的空間，但也是最容易被忽略需求的兒童房。有些父母在裝修時，為了追求能符合未來一、二十年的居住需求，一開始便以青年..

6月18日 15:23

//cdn2.ettoday.net/images/4165

夫妻互看不爽！「床頭櫃喬不定」易失和　專家曝這樣睡：感情加倍

我們都知道床的方位很重要，在【風水特輯】臥房風水全搞定 讓你擁有蘋果肌好氣色這篇文章中，也為大家介紹關於臥房規劃與注意事項，並提出不良風水的解決方法。除了上述介紹外，傢俬的擺放與設計，如床頭櫃的方位及..

6月14日 18:18

//cdn2.ettoday.net/images/4173

開門見廁傷身？「7種風水禁忌」揭密　一次化解懶人包

所謂的「全能好宅」，指的是風格、美感到位，全能而體貼的居宅設計，以「機能」來說，其實無關坪數大小或新舊，只要從屋主需求與生活方式著手，考量家中成員的使用習慣，以「人性化」規劃家中每個空間，透過理性的分..

6月18日 18:21

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

讀者迴響

熱門新聞

租金補貼7/22起申請　最高月..

她想買移動式冷氣…網曝會後悔！

師傅吊一條繩裝冷氣　客：不危險

基隆338萬溫馨宅　網看照勸別..

想買8百萬套房！長輩1句話嚇壞..

清交大學生捨宿舍　月花1.2萬..

高醫1.5萬學生套房　連垃圾都..

乃哥、于美人賣屋有一套　老鄰居..

夫妻年收220萬扛1600萬房..

住內湖公寓嚇壞！他跑4間廟「全..

ETtoday房產雲

最新新聞more

大面積牆面整合收納機能 4大招..

整個房間都是迪士尼 萌娃戀上家

黃子佼1.2億豪宅 孟耿如愛的..

想提升運勢 辦公座位學問大

裝修零失誤！居家設計TOP1..

家裡有壁癌　找到問題根源有救　

夫妻失和原因 一個動作改善

美劇場景GET　中島吧檯大加..

脫離單身狗 選對水晶戀愛運UP..

客廳風水5重點讓你好運滾滾來

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366