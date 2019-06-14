夫妻互看不爽！「床頭櫃喬不定」易失和　專家曝這樣睡：感情加倍

我們都知道床的方位很重要，在【風水特輯】臥房風水全搞定 讓你擁有蘋果肌好氣色這篇文章中，也為大家介紹關於臥房規劃與注意事項，並提出不良風水的解決方法。除了上述介紹外，傢俬的擺放與設計，如床頭櫃的方位及安排，也會影響夫妻感情和運勢喔！這其間又蘊含著哪些道理呢？趕快跟著小編來看看吧！

Tips 01.－男左女右成雙成對，夫妻感情更加倍

主臥房的規劃上，床頭櫃通常都是成雙成對的配置，並分別設置在床頭兩側。以設計美感來說，「對稱」及「均衡」是審美的形式原理，賦予視覺上的舒適與滿足。就風水的層面來看，強調的是「五行方位」及「陰陽均衡」，所以床頭櫃會這樣規劃，呼應男左女右的安排外，也代表左右能量的發展。右邊的床頭櫃是陰性柔美的象徵，代表白虎方及女方；左邊的床頭櫃則是陽性剛強的象徵，代表的是青龍方及男方。如果空間不夠只能擺一張床邊櫃，可以在臥房4個角落上擺放9枚五帝錢，總共36枚古錢，藉此增加臥房的地氣。

Tips 02.－預留適當行走動線，盡量不要角對角

如果臥房空間允許，建議床的兩側可以保留60~80公分的走道，才不會卡東卡西顯得過於壓迫、擁擠，床頭櫃也能設置在這個位置，讓屋主的氣可以更順暢。而放置床頭櫃時，也要避免與桌角、化妝台或櫃角等傢俱對沖，因為角對角容易造成入住的人有頭痛問題，甚至會導致夫妻情感的不和，所以空間應適度留白，不要做得過滿。

Tips 03.－凌亂感一次解決，健康+運勢直線上升

隨著3C用品融入日常生活，我們可以看到手機、筆電、行動電源或充電器等電器用品，常常會散落在床上各區，若沒有床頭櫃的檯面擺放與櫃體收納，電磁波不但會干擾睡眠品質，還會造成身體運勢與健康的不良影響。專家建議，床頭櫃最好可以結合抽屜，便於收納整理，插座可設置於床頭櫃上方，並設置集線裝置，讓視覺更顯乾淨俐落。

Tips 04.－化解蟲蟲危機，點盞燈讓錢途一片光明

常常會聽到有人說，臥房盡量避免放置盆栽，原因到底為何呢？因為在白天植物會行「光合作用」吸收二氧化碳排出氧氣；但夜間剛好相反，行「呼吸作用」吸入氧氣，並排出二氧化碳，為了顧及夜間的生活品質最好能避免。而實際上，若在床頭櫃擺放盆栽的話，不但會招來小蟲，裡面的肥料也很容易滋生細菌，對於人健康不利。所以說，床頭櫃最好擺放床頭燈，不但在夜間時擁有夜燈的功能外，還有聚財效果，讓屋主常有貴人相助、錢途一片光明。