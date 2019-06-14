ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

夫妻互看不爽！「床頭櫃喬不定」易失和　專家曝這樣睡：感情加倍

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

 issue04_261_01.jpg

我們都知道床的方位很重要，在【風水特輯】臥房風水全搞定 讓你擁有蘋果肌好氣色這篇文章中，也為大家介紹關於臥房規劃與注意事項，並提出不良風水的解決方法。除了上述介紹外，傢俬的擺放與設計，如床頭櫃的方位及安排，也會影響夫妻感情和運勢喔！這其間又蘊含著哪些道理呢？趕快跟著小編來看看吧！

Tips 01.男左女右成雙成對，夫妻感情更加倍

主臥房的規劃上，床頭櫃通常都是成雙成對的配置，並分別設置在床頭兩側。以設計美感來說，「對稱」及「均衡」是審美的形式原理，賦予視覺上的舒適與滿足。就風水的層面來看，強調的是「五行方位」及「陰陽均衡」，所以床頭櫃會這樣規劃，呼應男左女右的安排外，也代表左右能量的發展。右邊的床頭櫃是陰性柔美的象徵，代表白虎方及女方；左邊的床頭櫃則是陽性剛強的象徵，代表的是青龍方及男方。如果空間不夠只能擺一張床邊櫃，可以在臥房4個角落上擺放9枚五帝錢，總共36枚古錢，藉此增加臥房的地氣。

issue04_261_02.jpg

Tips 02.預留適當行走動線，盡量不要角對角

如果臥房空間允許，建議床的兩側可以保留60~80公分的走道，才不會卡東卡西顯得過於壓迫、擁擠，床頭櫃也能設置在這個位置，讓屋主的氣可以更順暢。而放置床頭櫃時，也要避免與桌角、化妝台或櫃角等傢俱對沖，因為角對角容易造成入住的人有頭痛問題，甚至會導致夫妻情感的不和，所以空間應適度留白，不要做得過滿。

issue04_261_03.jpg 

Tips 03.凌亂感一次解決，健康+運勢直線上升

隨著3C用品融入日常生活，我們可以看到手機、筆電、行動電源或充電器等電器用品，常常會散落在床上各區，若沒有床頭櫃的檯面擺放與櫃體收納，電磁波不但會干擾睡眠品質，還會造成身體運勢與健康的不良影響。專家建議，床頭櫃最好可以結合抽屜，便於收納整理，插座可設置於床頭櫃上方，並設置集線裝置，讓視覺更顯乾淨俐落。

issue04_261_04.jpg

 Tips 04.化解蟲蟲危機，點盞燈讓錢途一片光明

常常會聽到有人說，臥房盡量避免放置盆栽，原因到底為何呢？因為在白天植物會行「光合作用」吸收二氧化碳排出氧氣；但夜間剛好相反，行「呼吸作用」吸入氧氣，並排出二氧化碳，為了顧及夜間的生活品質最好能避免。而實際上，若在床頭櫃擺放盆栽的話，不但會招來小蟲，裡面的肥料也很容易滋生細菌，對於人健康不利。所以說，床頭櫃最好擺放床頭燈，不但在夜間時擁有夜燈的功能外，還有聚財效果，讓屋主常有貴人相助、錢途一片光明。

issue04_261_05.jpg

隨時分享居家設計大小事！

【幸福空間】電視節目播出資訊
全時段播出 幸福空間居家台(HD) CH14｜東森財經台 CH57｜超視 CH33｜東風 CH37


點這裡看更多►►►
聰明倉儲收納：專人到府收送，裝修搬家超easy！
拒絕電費爆表！3招省電招數大公開
老屋翻新之裝修大小事，這些重點你有留意到嗎？

關鍵字：幸福空間床頭櫃夫妻失和感情

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4165

5000元凶宅！竹北女「早晚一枚OO鎮壓」　退租一句話…房東急塞6600紅包

一名女租客急著找房，在新竹找到一間5000元套房，怎料搬進去後，東西會無故掉落，晚上也頻頻被阿飄壓床，讓她不堪其擾。玄奇的是，某日經過土地公廟，她進去一問，才知道住的是凶宅，此後早晚點一枚檀香就平安無..

2小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4163

1樓公寓賺很大？30坪→50坪「門口爽停車」他超心動　網揭6惡夢…勸別買

1樓的公寓和電梯大樓哪個好？一名網友遇到買房難題，他喜歡一間老公寓，門口還可爽停車，不過需額外花一筆裝潢費，相較同價位的全新電梯大樓，環境優質，但扣掉公設後空間變得狹小，還要另購買車位，令他猶豫不決。..

8小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4163

打掃2小時85折！信義區3.5坪套房出租「一上架秒殺」　房東計畫通

日前有網紅在街上訪問外國人，幾乎一面倒認為北市租行很貴，甚至以「地牢」形容屋況！近日北市信義區出現一間3.5坪蟻房，租金要價1萬元，特別的是，若房客願意每周打掃公共區域2小時就可打85折，可說是另類的..

9小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4164

影／沒錢葬夫！「2孩吃不起早餐」穿破鞋…妻淚守靈堂　殯葬員暖喊：我負責

最暖心的送行者！一名從事殯葬業的男網友表示，近日替一名往生者處理後事，得知對方家裡經濟貧困，妻子和2位寶貝孩子也陷入絕境，連吃一頓早餐都有困難。如今丈夫走了，妻子憂心籌不出喪葬費，原PO得知後，安慰喊..

6小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4163

影／「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　鄉民尖叫：拜託摔我！

有網友日前貼出一組正妹摔角手的照片，大讚她五官細緻、身材姣好，外表神似台灣第一名模林志玲，卻能使出精湛技巧壓制對手。當時有人出面解答，正妹是有「摔角妖精」之稱的赤井沙希，不料一系列照片近日又登上PTT..

15小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4163

影／他開箱沒鄰居停車位「比臥室還大」　網封78號王位：根本獨立車庫

不少愛車人士停車前都會習慣尋找「最安全」的位置，以免被其他人不小心刮花愛車。一名網友13日在臉書「爆廢公社」PO出兩張照片，分享他的停車位開箱文，整體空間簡直比自家的臥室還要大，讓網友們看了超羨慕。

11小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4159

阿翔偷吃謝忻內幕！網驚爆「故意被拍」逼離婚

搞笑藝人阿翔與謝忻的偷吃醜聞震驚演藝圈後，12日在胡瓜的陪同下出面道歉，坦言「沒拿捏好彼此的分寸」，且與謝忻仍是好友，但老婆Grace仍未正面回應。對此，睛視媳婦眼科醫師黃宥嘉時間指出，「阿翔根本是故..

20小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4162

影／比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

夏天一到，不少女性貪涼快，大膽的穿著一不小心就「走得太前面」。近日就有一張越南妹穿熱褲的照片在網路上瘋傳，只見一名正妹穿著低腰超短牛仔熱褲，褲子的左邊挖了一個大洞，幾乎把三角洲曝光了，讓不少網友紛紛直..

6月13日 18:32

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

讀者迴響

熱門新聞

釘子戶要13億才搬家！淒涼下場..

1樓公寓賺很大？網揭惡夢勸別買

她退租凶宅一句話…房東急塞紅包

家境差想省房租　通勤日花2.5..

板橋賠售層出不窮？　房仲：沒有..

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

「亂親阿翔」事業碰壁　老婆服飾..

現實版「福音戰士套房」驚呆網

清掃抵房租！3.5坪蟻房打85..

租房月噴7萬！年輕人忍沒隱私搬..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

竹北興時代低首付29萬 早3年..

桃園車站前稀有傳家宅「永安醴」

788萬入主訂製美宅+童趣公設..

都更爆案量　專家指老公寓才是最..

太設創辦人章民強追思會　業界大..

齊家一品苑27.8%超低公設！

三隻浣熊與住戶近距離互動

遠雄左岸「紅鼻子公益路跑」

雙北高房價擠壓　脫北者紛紛前往..

今年聚焦3大案　宏普未來推案改..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366