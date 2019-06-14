5000元凶宅！竹北女「早晚一枚OO鎮壓」　退租一句話…房東急塞6600紅包

▲女子常常被壓床，問神才知道是凶宅！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名女租客急著找房，在新竹找到一間5000元套房，怎料搬進去後，東西會無故掉落，晚上也頻頻被阿飄壓床，讓她不堪其擾。玄奇的是，某日經過土地公廟，她進去一問，才知道住的是凶宅，此後早晚點一枚檀香就平安無事，房東得知後，還急包6600元當作封口費。

一名男網友在臉書《靈異公社》透露，日前幫女同事搬房子，兩人搬得滿頭大汗準備離開時，女方卻做出奇怪舉動，除了點檀香，嘴巴還念念有詞，事後她才娓娓道來，當初急得找新房，發現這間租金僅5000元又包水電，只有冷氣費另外計算，她毫不猶豫入住，怎料卻開啟一連串的惡夢。

她說，房間物品會莫名其妙掉落，晚上睡得正香甜，「常常感覺有聲音，而且被鬼壓床」，直到某日恰巧經過土地公廟，突然閃過一股念頭去拜拜，「我就把這裡的地址以及我的八字給土地爺爺之後，才得知我住進凶宅！」

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▲宮廟建議早晚點檀香驅邪。（示意圖／記者周宸亘攝）

友人嚇得去宮廟求助，但師父只說，「要就搬離開自然沒事，但考慮合約法律問題」，並傳授驅邪方法，除了在家門口貼上鎮宅符，每日早晚點一枚檀香，再去城隍爺廟做聯合普渡法會。

友人乖乖照做，也硬著頭皮繼續入住，所幸這一年都平安無事，直到退租時，她跟房東攤牌後，不僅拿回押金，對方還嚇得多包6600元紅包，似乎想當作封口費，原PO聽聞後震驚不已，不忘笑虧「妳也算賺了！」最後，原PO透露，這間凶宅位在新竹竹北，也呼籲租屋族「不要因為租金低就租」。

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