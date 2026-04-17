房貸3萬變5萬「嘎不過來」　2寶媽急求救！釣出過來人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一位女網友在臉書社團「買房知識家」發文求助，表示家中房貸高達900萬元，因去年辦理增貸，導致每月還款金額從3萬元飆升至5萬多元。由於有兩名幼子需撫養，長輩高昂的自費醫藥費與看護費，也迅速耗盡積蓄，讓她崩潰直呼「快嘎不過來」，於是動念想賣房重新開始，引發廣大網友熱議。

增貸拚創業卻遇長輩病倒 月付5萬壓垮兩寶家庭

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原PO透露，去年先生為了與朋友合夥開店，將原本的房貸轉行增貸；沒想到，資金才剛投入，家中長輩就因病住院。由於長輩沒有任何保險與退休金，且身為獨子的先生須全額負擔24小時看護與醫療費，增貸的一半資金已全數耗盡。

她表示，長輩近期已逝世，但每月5萬多元的房貸壓力，加上育有兩幼兒，已讓夫妻倆身心俱疲，陷入是否該賣房求生的掙扎。

過來人建議：賣房租屋止血 重新整頓財務結構

針對原PO的困境，不少過來人紛紛給出建議，認為「現金流」才是活命關鍵，「借來借去一定越嘎越多，賣掉重新來過比較輕鬆」、「賣房改租屋，每個月支出立刻省下一半以上」、「先保住生活品質，房子以後有錢再買回來」、「這月付金真的嚇人」、「千萬別去借民間二胎，那會徹底翻不了身」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫photoAC）

保住家底為優先！網友獻策：轉貸展延、處理持分地

不過，抱持「保房派」觀點的網友則認為，賣掉房子後要再買回來的門檻極高，應先窮盡所有銀行協商管道。有過來人分享經驗指出，可以嘗試將房貸年限從20年展延至30年、甚至40年，或是申請長達1至2年的寬限期（只還息不還本），優先降低每月的現金流支出。

此外，針對先生名下的持分土地，網友也建議，主動詢問其他共有人是否有意收購，將土地變現來償還增貸債務，而非直接動到自住房產，「優先處理持分土地，轉貸協商看看，賣房真的是最後一招」、「這跟我之前很像，後來靠著增貸統整財務結構，反而保住了房子」、「先諮詢銀行看看，狀況真的不好再考慮賣掉」、「畢竟是自己的心血，多問多比較，能保住最好」。