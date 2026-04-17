台北預售屋變富人遊樂場？何世昌曝4000萬↑主力：貧窮限制想像

▲根據統計數據顯示，低總價預售屋產品雖具話題性，但實際成交比重仍有限，反而是4000萬元以上產品成為交易主力。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

過去在高房價壓力下，「低總價」被視為台北市新建案的主流趨勢，但根據2025年台北市預售屋實價統計資料顯示，總價在3000萬元以下產品占比約30.2%，但3000萬至7000萬元區間，合計占比竟高達62.8%，顯示高資產族群是撐起市場的真正主力。對此，房產專家何世昌表示「我買不起，不等於別人也買不起」，在房價高檔盤整之際，具備資產實力的族群仍持續進場，台北市預售屋已不是純粹的低總價市場，而是更傾向於富人的遊樂場。

房市專家何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文，直言「理性的認知，無法解讀魔幻的市場。」他表示，台北市房價貴到很夭壽，「這件事你知、我知，連獨眼龍都知道。」過去我們一直認為，因為房價高昂，民眾買不起大房子，於是「小宅化」、「低總價」成為市場寵兒，但從實際數據顯示，卻不見得是如此。

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何世昌說，他朋友傳來一份2025年台北市預售屋實價統計分析，其中一張圖表顯示，台北市總價3000萬以內的小宅，占整體成交比例竟然僅約30.2%，4000萬以上至7千萬以內交易占比高達62.8%，7千萬以上、受央行限貸令管制的高價住宅約7%。進一步檢視，總價在4千萬～7千萬的成交比例約41.6%，占比還高於3千萬以下的房型。讓他直呼，「換屋族的鈔能力，遠勝首購族的實力。」

文末他感嘆道，「看完了這些數據，我們不禁會思考，是否被貧窮限制了認知？因為台北市預售屋已不是純粹的低總價市場，而是更傾向於富人的遊樂場。」「我買不起，不等於別人也買不起。」