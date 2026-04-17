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熱銷破千戶！北市稀有大案「元利四季莊園」　全齡宜居新指標

元利建設,元利四季莊園,台北房市,造鎮案,文山區,二世代宅,換屋,買屋,購屋,捷運南環段,Y4站,台北置產,豪宅品牌（圖／元利四季莊園提供）

▲「元利四季莊園」銷售突破1000戶，顯示市場對高品質、全齡宜居住宅的需求持續升溫，成為近期房市觀察的重要指標。（圖／取自元利四季莊園官網，以下同）

記者錢雅慧／綜合報導

台北市房市指標造鎮大案傳出捷報！由豪宅品牌元利建設傾力打造的「元利四季莊園」，於日前正式宣告銷售突破1,000戶大關。在北市單價動輒百萬元的競爭市場中，此一紀錄不僅反映購屋族對「元利」品牌的高度信賴，更凸顯市場對於高規格生活品質的全齡宜居產品有強勁需求，成為近期房市觀察的重要指標。

元利建設多年累積的高規格住宅實績，讓「元利四季莊園」自開賣以來，即奠定良好口碑。基地擁有12,000坪全街廓開發的絕版尺度，結合2,500坪頂尖休閒的豪華規劃，並無縫串聯12,600坪木柵公園的自然環境、市心複合造鎮的罕見社區型態，在台北市顯得格外稀缺。

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▲基地達12,000坪的全街廓開發規模，在土地開發趨於飽和的台北市中相對罕見。

絕版1.2萬坪全街廓開發，坐擁北市稀缺螢火蟲生態
「元利四季莊園」能吸引上千位買家入主，首要關鍵在於12,000坪全街廓開發的驚人尺度。在開發已趨飽和的台北市，成功實踐了「微型城市聚落」概念，納入包括全齡休閒公設、一樓沿街店舖與社區巴士等生活機能。尤其以國際頂級度假村為藍本打造的2,500坪莊園休閒空間，從氣派非凡的迎賓大廳、雙泳池（室內溫水與戶外無邊際）、高規格健身房，到各式靜態與動態交誼空間，將五星級飯店的奢華體驗直接搬進社區，重新定義都會休閒生活的新高度。

除了面積開闊、機能涵蓋全生活的社區，基地地界更與12,600坪木柵公園相連，坐落公園內的萃湖，更是台北市少數成功復育黃緣螢的生態據點，住戶可直接享受台北市極罕見的螢火蟲生態與濃密綠意，在城市中過著繁華與自然可自由切換的日常生活，回應現代人對於工作與生活平衡（Work-Life Balance）的極致嚮往。

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▲開發團隊導入國際頂級度假村概念，回應現代人對居住舒適度與生活感的雙重期待。

全坪數規劃成功，吸引「二世代宅」與「頂客族」置產潮
坪數規劃涵蓋24坪至72坪的多元格局，滿足不同族群需求，成為當前市場上罕見的跨世代、跨家庭型態的共融式宜居場域。無論是高學歷、高經濟收入的家庭，或是頂客族、屆齡退休的熟齡族，都能依自身需求找到合適空間，尤其許多長輩偏好「一次買多戶」，與子女同社區但不同戶，有著「一碗湯不會冷」的親暱距離，體現獨立但又能相互照顧的「二世代宅」新趨勢。

新聯陽實業機構副總邱俊陽表示，「元利四季莊園」主要吸引台北市文山區、大安區、信義區和新店區的換屋型客戶，其中又以科技業和自營商佔大宗。買家除了自己購屋，亦不乏「一次買多戶」進行家族聯合置產，長輩居住在中大坪數空間，享受尊榮感與寬敞的起居，年輕二代則居住在同社區的中小坪數。全坪數規劃精準對位多元家庭型態，不僅滿足差異化的置產策略，更使本案成為市場上極少數能同時承接換屋、家族聯合置產與高收入青年首購、二世代傳承需求的指標產品。

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▲▼24坪至72坪的多元坪數，吸納不同族群需求，形成跨世代共居的社區樣態。

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軌道建設加持，鄰近捷運南環段Y4站400米
除了品牌與產品力的強大支撐，「元利四季莊園」地段條件也相當具有優勢。在交通機能上，開車經信義快速道路約15～20分鐘可直達大安與信義區，與台北市最繁華的商業區脈動同頻；此外，周邊更享有中山、永建、再興等多所明星學區資源，生活機能完備。

更令人期待的是軌道經濟帶來的價值躍升。「元利四季莊園」鄰近預計2031年完工的捷運南環段Y4站，僅約400米的散步距離，讓住戶在未來能透過環狀線直達信義與內湖，共享雙核心生活圈的繁榮利多。隨著南北環段動工，木柵地區已正式宣告進入交通紅利期，捷運題材的挹注不僅確立了地段價值，更將引領南區房價版圖的全新翻轉。

元利建設深耕大台北多年，從早期指標案到如今「元利四季莊園」的千戶里程碑，再次證明了品牌長線部署的眼光。在稀缺土地與頂級規劃的加持下，「元利四季莊園」所締造的不只是銷售佳績，更是高資產客層對城市生活價值的一次集體選擇。

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