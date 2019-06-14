1樓公寓賺很大？30坪→50坪「門口爽停車」他超心動　網揭6惡夢…勸別買

▲網友說，住1樓容易遭小偷！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

1樓的公寓和電梯大樓哪個好？一名網友遇到買房難題，他喜歡一間老公寓，門口還可爽停車，不過需額外花一筆裝潢費，相較同價位的全新電梯大樓，環境優質，但扣掉公設後空間變得狹小，還要另購買車位，令他猶豫不決。對此，其他網友透露，住一樓恐面臨噪音、竊盜或停車被鄰居抗議等困擾，急勸要想清楚。

近日一名網友想買房，在同一地區看中1樓的公寓和電梯大樓，權狀同樣30坪，價格也差不多，但兩者都有一好沒兩口，以公寓來說，屋況老舊需花一筆錢重新裝潢，但可使用面積可達40至50坪，門口也可停車，讓他好心動。

電梯大樓部分，不僅全新還附管理員，美中不足的是，需扣公設30%，活用空間僅剩20多坪，車位也需另購，讓原PO難以抉擇，因此在《PTT》求問，「（大家）通常會怎麼選呢？」

該文章掀起關注，有網友以過來人經驗，苦勸三思再三思，「我現住舊公寓1樓，有蚊蟲、噪音、壁癌等問題，曾經車停自家門口被鄰居抗議說佔用到他機車停放，光停車就深刻感受人的自私，我找房絕不考慮公寓1樓」、「1樓還有老鼠也有蛇的問題，再來是容易遭小偷，一樓好處不少，但是要有心理準備」。

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▲不過有人直呼，住1樓遇到地震，能快點逃命！（圖／翻攝自PTT）

有人則指出買1樓公寓賺很大，「老公寓1樓權狀20，但使用快40+免費車位，這常有的事」、「我家樓下一樓邊間兩角騎樓是有權狀的」、「一樣價格，室內使用坪數差2倍還送車位，當然是公寓一樓」。不少人則主張買大樓，「大樓+1，公寓是除非你買不起大樓才買的選擇」、「除非公寓1樓當店面，否則秒選電梯大樓」、「居住品質的差別」、「預算低買公寓～預算高買大樓」。

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