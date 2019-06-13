東湖公寓vs.汐止電梯大樓！他6點經驗談「很划算」：別低估電梯的重要性

▲原po認為，那邊的CP值算高。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／綜合報導

一名網友最近想買房，並將目標鎖定在東湖的公寓，或位在汐止的社區電梯大樓，於是發文求問兩方優劣。就有買在汐止康寧街的屋主現身說法，分享6點經驗談，對於自己最後的選擇，他笑說「幾乎沒有後悔。」

網友在PTT指出，同樣是在千萬內的預算考量下，隔一個橋的東湖是較早開發的舊公寓，緊鄰的汐止則是電梯社區；重點是，社區內有24小時回收垃圾場地、警衛、收發，還可租地下室車位，加上這一區的房子公設比較低，他認為，「預算內還是先顧好室內該有的坪數重要，以前覺得小宅收納做好就夠了，實際裝潢設想過後，還是覺得小家庭至少需要20坪。」

▲住電梯大樓比較方便。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

「千萬不要低估電梯的重要性」原po強調，由於前陣子的運動傷害，讓他更深刻體會到這一點，「回內湖老家爬三樓的時候，才慶幸自己有電梯，家具、裝修...如果沒有電梯，每多一層樓宅配就加收一層費用，不貴但是很賭爛。」

而周邊的機能也不差，他提到，「本來附近有頂好超市，後來改成一間大全家，反觀東湖超市密度比較高，建議冰箱可以買稍大一點，現在是每周去costco採購，慢慢也就習慣了。」

▲熱心網友分享經驗談。（圖／翻攝自PTT）

至於許多上班族最關心的交通問題，原po直言，「早上7-8點尖峰的確會塞車，但東湖裡面更塞。其實這邊只有東湖路一小段塞，不算太嚴重，過了之後不論是環東、高速公路往城內方向，都遠比進內科、汐科、南軟方向順暢」，另外對比曾住過的中和，他覺得這邊至少不會塞到「無法預估時間」的地步。

最後，他也簡單歸納出結論，其優點就是，預算能掌控在900-1000萬左右，鄰近台北市，而且室內坪數還能有20坪以上，重點是為電梯管理住宅；而缺點則是塞車和噪音問題，「我總共花20萬，做了全室三面品牌氣密窗後，才完全隔音。」

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