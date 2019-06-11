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30K死薪水！她咬牙「買17坪房租人」住家裡...卻後悔　曝血淚史超中肯

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房間,房子,家,住家,住宅,買房,臥室（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲買新屋租人不太划算。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

許多人努力存錢買房，但對於薪資如一潭死水、遲遲不上漲的人來說，根本天方夜譚，不過部分小資族仍自有一套辦法。一名女網友就分享表姊的例子，領30多K死薪水的她，買下一間17坪新房後，繼續住家裡，打算先租人，等10幾年後再收回自己住；但事情並沒有想像中順利，也遇過蠻多惱人的問題。

最近，PTT有人好奇「死薪水的買房方式」，引起不少討論，也釣出女網友分享親表姊的血淚史，她提到，表姊當初的做法是先買一間新屋，然後出租當房東，等10幾年後，不能繼續賴在家裡時，再搬回自己的小窩。

房間,房子,家,住家,住宅,買房,臥室（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲不時會碰上租房的問題。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

表姊原以為租金可以抵過房貸，結果根本無法，因為新成屋的買價高，但租金行情並不會高到哪去，而且每換一個房客，都必須大整理，原po感嘆，「17坪的小空間，簽約說兩人住，可是管理員說，其實是四人住；然後合約說好不能養寵物，可管理員說，他們狗大便都不清，狗還會暴衝。」

那時，表姊深怕引起其他住戶不滿，於是等合約期滿，便決定收回，沒想到牆壁、門框到處都是狗抓的痕跡，而且一進屋便是滿滿的尿騷味，「打掃花了大功夫，扣除押金花了大功夫，跟租客交接時也是花了大功夫。」

打掃,拖地,清理（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲每換一個房客，都要大整理一番。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

以此為鑑，原po認為，買房租人不用買太新的，折損率太高，「畢竟大部分房客是不會珍惜你的房子的，而且要找有管理員的，因為你也不好一直去看房子的近況，裡面住了誰，根本不知道，有管理員多一道防護也不錯。」至於表姊則後悔，當初咬牙買新房，然後給房客折騰。

鄉民們看完也學到一課，紛紛回應「感謝經驗分享QQ」、「傻眼，感謝分享」、「全新就是貴在一個爽感，拿去租人真的太不值得」、「買新房子來租人就是最傻的投報」、「買新房租人千萬母湯阿，最不划算的選擇」；另外，也有人提醒，合約內容要寫清楚，尤其是違約賠償的部分。

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關鍵字：買房租房死薪水新成屋房客小資族血淚史PTT

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