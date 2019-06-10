林東芳隔壁出租…「除牛肉麵外」都可！超狂布條笑翻網　背後原因曝光

▲林東芳隔壁店出租，但卻排除牛肉麵店，背後原因曝光。（圖／翻攝自加藤軍台灣粉絲團2.0）

記者趙蔡州／採訪報導

台北知名牛肉麵店林東芳日前才因為「搬家爭議」躍上媒體版面，現在又因為一則招租消息引起討論。原來是有臉書粉絲團分享一張照片，內容是林東芳隔壁的店面掛布條招租，但布條上卻寫著「適文武百業（除牛肉麵外）」，因此引發網友熱議。對此，負責代租店面的林姓房仲表示，其實是屋主怕「同性質的店」會互搶生意，進而導致租金不穩定，因此才會拒絕牛肉麵店。

臉書粉絲團「加藤軍台灣粉絲團2.0」日前分享了一張照片，內容是林東芳隔壁的320號一樓店面正在招租，代租房仲為了刺激出租就掛上布條，內容還強調店面的土地使用分區「商三特」，「適文武百業（除牛肉麵外）」。照片曝光後，立刻在網路上引發討論。

有網友說「林東芳：會怕就好」、「開一家林西芳，這才是懂市場」、「同房東啦，當然不會租給同性質的（我腦補的）」、「房東給的良心建議」、「牛肉麵店旁適合開手搖飲料店，吃牛肉麵會很想配冰飲料」、「應該是兩間房子都是房東的」、「真的不要越級打怪比較好」。

▲即使搬了兩次家，林東芳牛肉麵還不到用餐時段，外面仍聚集許多國內外顧客排隊。（圖／記者彭懷玉攝）

對此，《ETtoday新聞雲》記者實際打給信義房屋的房仲詢問。林姓房仲透露，其實這兩間相鄰的店面屋主是兄弟，因為擔心開同性質的店會互相競爭、影響生意，進而造成新租客的租金不穩定，所以才會希望新的房客不要開牛肉麵店，他也特別把消息標記在廣告布條。

林東芳牛肉麵在八德路舊址發跡，老店面一路經營3、40年，2018年1月才搬到安東街2樓店面，並且砸下2000萬裝潢整修，但不料誤踩「土地使用分區管制自治條例」地雷，因為土地使用分區為住三，二樓以上不得做餐飲業使用，最後林東芳只好認賠殺出，搬回八德路二段322號店面。