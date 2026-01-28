建物展延開工6個月飆3.9萬戶　信義：「土方之亂」後恐加遽

▲2025年第二季、第三季單季展延開工量暴增到2.4萬戶、1.6萬戶。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

2025年第二季、第三季單季展延開工量暴增到2.4萬戶、1.6萬戶。信義房屋專家表示，預售市場冷淡，展延開工數量開始攀升，而今年初遇到土方問題，開發商申請土融又有18個月限期開發的壓力，後續要觀察展延開工狀況是否持續攀升。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

[廣告]請繼續往下閱讀...

據不動產資訊平台資料顯示，疫情過後缺工與造價上揚期間，2021年第四季到2023年第三季單季展延開工量在1.3萬~1.9萬戶，後來預售市場交易轉趨熱絡，展延開工數出現下降。

2025年第一季還在6394戶，第二季暴增到2.4萬戶、第三季1.6萬戶，後面都是預售銷售狀況欠佳後，展延開工也跟著增加，較先前景氣交易熱絡時，單季不到萬戶數量明顯增加。

▲建物展期開工總宅數統計。（AI協作圖／資料來源：信義房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「上一波建商展延開工出現大量是在疫情後，此波政策抑制房市，預售銷況轉趨清淡後，展延開工數量又開始攀升。」曾敬德認為，今年初遇到土方問題，開發商申請土融又有18個月限期開發的壓力，後續要觀察展延開工狀況，是否持續攀升。

曾敬德補充：「金融機構評估借款人預計動工實際所需時間，最長以18個月為原則，一定期間屆期尚未動工興建者，除經承貸金融機構查證有具體明確事證屬不可歸責於借款人因素者外，應逐步按合理比例收回貸款，並採階梯式逐年加碼計息。」

建商業者、寶和建設副總理陳威丞表示，受到土方之亂影響，預期2025年Q4、2026年Q1展延開工量還會增加。但就市場不好、建商緩推案的層面來看，雙北展延開工的情況因為比較少，因為雙北大多為都更危老案，具開工時間壓力。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

信義房屋更多相關新聞