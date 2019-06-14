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打掃2小時抵房租！3.5坪蟻房「85折爽省1500元」　上架一天秒出租

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▲▼ 床、套房、蟻房。（圖／記者劉維榛攝）

▲3.5坪套房，活用空間難以想像！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

日前有網紅在街上訪問外國人，幾乎一面倒認為北市租行很貴，甚至以「地牢」形容屋況！近日北市信義區出現一間3.5坪蟻房，租金要價1萬元，特別的是，若房客願意每周打掃公共區域2小時就可打85折，可說是另類的打工換住速的理念，目前上架一天就秒租出。

日前《591租屋網》刊登一有趣物件，位在北市精華地段信義區吳興街某4樓，3.5坪套房租金為1萬元，屋主腦筋動得快，強調每周幫打掃公共環境2小時，房客每月就可享85折優惠，租金秒降1500元，立刻在網路上掀起一陣騷動。

至於清掃範圍，包括公共走道、前樓梯4層、後樓梯5層，以及協助房東管理雜物等，結果上架不到一天，就已迅速出租，讓不少租客直呼「相見恨晚」。事實上，若以一個月4周來計算，1500元打掃8小時，平均時薪為187元，比起居家清潔業者一小時要價400元來說，房東也是占上風。

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▲▼ 床、套房、蟻房。（圖／記者劉維榛攝）

▲每月打掃8小時省1500元，噱頭十足！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

另根據房屋比價平台統計，北市每坪租金平均1688元，市中心更喊到1836元，此3.5坪套房行情約6500元左右，房東卻開價1萬，需每周打掃才降成8500元，對此看在專家眼裡，不論怎麼算，房東都是最大贏家。

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關鍵字：蟻房套房大掃房租租金房東北市

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