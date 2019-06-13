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裝潢20萬！仙氣妹買新房「長輩臭嘴嫌醜」　工業fu小窩曝光…網暴動：超美

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▲▼裝潢20萬！仙氣妹買新房「長輩臭嘴嫌醜」　工業fu小窩曝光…網暴動：超美（圖／翻攝爆廢公社）

▲新房正在裝修，即將華麗變身！（圖／翻攝自臉書爆廢公社，下同）

網搜小組／綜合報導

入住新屋本是喜事一樁，沒想到親戚滿嘴惡言，讓屋主差點懷疑人生！一名女網友抱怨，最近長輩特地來高雄鑑賞新屋，殊不知一踏進門就對裝潢擺設有意見，讓她玻璃心碎滿地。實體屋況照片曝光，一秒掀起眾多網友讚爆，直呼「很棒啊，看起來很簡潔俐落」，更狂的是，原PO只花了20萬裝潢費。

一名飄仙氣的女網友在高雄買房，前陣子入住新居後，家人想欣賞新屋，便趁著上週端午連假一起來湊熱鬧，怎料長輩才踏進門，就露出厭惡的表情，甚至開始嫌東嫌西，「連天花板都沒做很難看之類的！」

原PO無奈透露，就是因為預算不足，只有20萬元裝潢費，自己根本請不起設計師規劃，且剩下的錢還要去購買家電。幸運的是，恰巧有朋友在做系統櫃設計，雙方經過討論後，原PO想打造「Deco風」的美宅，再配上木質感無印風，溫馨氛圍卻又帶些工業風格，讓她非常滿意。

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▲▼裝潢20萬！仙氣妹買新房「長輩臭嘴嫌醜」　工業fu小窩曝光…網暴動：超美（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO精打細算，只花了20萬元裝潢！

然而長輩卻對新家處處批評，難免讓原PO心中失落，只好在臉書《爆廢公社》難過討拍，「版上有跟我一樣喜歡Deco風的嗎？」網友看到照片後，紛紛敲碗讚爆，「房子妳在住的，別管他人的閒言閒語， 自己開心最重要」、「親戚不懂啦！這個風格我愛」、「叫長輩出錢，不要只會出一張嘴」、「裝潢的很棒啊，乾淨簡潔，重點是妳在住，長輩的話就右耳入左耳出，不用放在心上」、「我覺得超讚的欸，如果家裡長這樣，下班下課一定直接回家享受」、「老人家很多都不喜歡工業風！因為風水問題」。

也有人好奇20萬裝潢費怎麼運用？原PO也大方分享，「包含兩個房間的輕隔間、全室木地板、一個系統鞋櫃、一個系統儲藏櫃、二個系統衣櫃、客廳軌道燈、重拉水電、狗門、全室窗簾」。

▲▼裝潢20萬！仙氣妹買新房「長輩臭嘴嫌醜」　工業fu小窩曝光…網暴動：超美（圖／翻攝爆廢公社）

▲網友安慰，自己喜歡最重要！

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關鍵字：長輩裝潢小窩美宅工業風

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