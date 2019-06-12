「為何父母買得起房子？」他好奇一問　網摸口袋…淚嘆：以前一棟房80萬

▲若想在台北買房，一間1600萬房子來說，至少要準備400萬頭期款！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

不少上班族感慨，萬物皆漲只有薪水不漲，想要買房簡直比登天還難，一名網友則好奇詢問，明明父母出生年代資源匱乏、生活艱困，為何最後仍買得起房子跟車子？

「為何以前父母買得起房子？」一名網友在《PTT》好奇發問，以前父母生活比現在困苦，且慣老闆無所不在，只能任由師傅施行打罵教育，長輩們雖然薪水賺得少，卻甘之如飴，更把吃苦當作吃補。

更讓原PO不解的是，父母又扛起養活一家子的重擔，最後仍買得起房子跟車子，反觀現在年輕人「不吃不喝也買不起房子車子，到底是為什麼？」另根據營建署房屋貸款負擔率，若民眾想在雙北購屋，得不吃不喝15年，讓不少年輕人感慨買房如夢。

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▲網友透露，以前薪水跟得上房價！（圖／翻攝自PTT）

文章掀起熱議，專業網友精闢點出關鍵「薪水跟現在一樣，物價房價只有1/10」、「以前薪資漲幅有跟上房價，現在慣老闆比以前多、炒房的也比以前多」、「以前辛苦5～10年有房，現在要辛苦30年」、「以前房價所得比低，然後阿公那代又省吃儉用幫他們出」。

也有人分享爸媽辛酸經歷，「我爸45年前出社會第一份工作薪水8000元，買的第一棟房子80萬」、「一棟馬路旁透天100萬，你正當工作的人都買的起」、「沒唬爛，以前我爸媽為了買房子真的三餐吃菜脯，超辛苦」、「我家這一帶的房子，我爸以前買是300萬，現在喊到1500萬，屋齡30多年，供你參考」、「以前我爸媽買天母160萬店面，根本沒人要」。

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