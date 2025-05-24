保養洗冷氣「多說1句話」　達人曝原因：真的可以省錢

▲定期清潔冷氣濾網可以省電。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

台電指出，每2至3周清洗冷氣濾網，可省電10%，顯見定期清潔保養很關鍵。家事達人陳映如分享，每年都會找原廠清洗冷氣，而她家有7台之多，其實與原廠預約時，不要急著說有7台都要洗，反而讓人員先檢查，最後只有2台要洗，是省荷包的小撇步。

陳映如在臉書粉專「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」表示，每年到了這時候，她會請原廠來清洗、保養冷氣，而預約時其實有個「省錢小撇步」，通常對方會先問要洗幾台，這時候千萬別急著報出家裡有幾台冷氣。

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陳映如建議可以這樣說，「我不太確定冷氣的狀況，可以請你們先來幫我檢查後，再決定要洗幾台嗎？」

以她家為例，家裡數一數有7台之多，並非每台都需要清洗，原廠人員檢查後，確實只有2台需要清洗，其他5台還很乾淨，也因此檢查只收300元服務費，若真的要進一步清洗的話，這300元也可以全額折抵費用。

對此，陳映如笑稱，真的是多問一句話，就能省下了不必要的清洗費用，也讓冷氣維持最佳狀態，輕鬆幫省荷包。

留言串中，也有網友好奇詢問原廠清洗的價格，陳映如回應，冷氣一對二5700元、一對一則是3900元。