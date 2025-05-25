▲住戶家門口遭建商砂石車傾倒廢棄物，市議員到場了解並連絡相關單位。（圖／翻攝自Facebook／江和樹，下同）



記者董美琪／綜合報導

台中市霧峰區六股里約2700坪土地被賣給建商，十多戶居民24日出面指控建商未經協商即要求拆屋還地，並對未同意搬遷的住戶強行拆除，甚至以砂石車傾倒廢棄物在家門口。對此，建商回應，所有程序皆依法辦理，拆除僅針對已接受補償的住戶，其他爭議由司法機關處理。

民眾黨台中市議員江和樹於24日到場，聆聽六股里十多戶居民的陳情。有民眾說，她去買個菜，回來家已經被整個拆掉了，直接被夷為平地，連搭帳棚都沒辦法，還有些居民家門口遭傾倒土石廢棄物，盼建商出面協商。居民表示，自去年9月起陸續收到存證信函，要求「拆屋還地」，才驚覺居住多年的土地，兩年前已被地主出售給建商。

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他們強調，未曾接獲任何通知或說明，建商僅以法律程序要求搬遷，未與居民進行溝通協調。居民表示，他們世代住在這，持續繳納房屋稅並依法提存租金，卻在未被通知的情況下，土地被轉售。居民強調，他們並非釘子戶，也不要求建商的補償金，而是希望能有優先承購權，願意出資購買土地，盼建商能出面協商。

建商方面表示，該公司已依法取得該地土地所有權，目前的拆除作業僅針對已接受補償的住戶進行，並未對未同意搬遷的居民進行強制拆除，而對於仍在爭議中的住戶，雙方糾紛將透過司法程序解決。

針對砂石車倒廢棄物在居民門口一事，台中市環保局人員到場查獲有工程砂石污染水溝，並發現拆除的含石綿瓦片未依規處理，已依《廢棄物清理法》相關條文告發並要求限期改善，若屆期未完成，將依法處以罰鍰。

至於建商拆屋部分，台中市都發局表示，此案涉私權糾紛，已由利害關係人提起訴訟，將由司法機關審理。另查因為此案地上物大多沒有使用執照及保存登記，拆除業者因此未申請拆除執照。都發局將進一步查察拆除工程是否涉及違建可免申請拆除執照、亂傾倒營建廢棄物、違法現地留置及施工圍籬設置是否符合規定，一切依法辦理。

另外，根據《鏡新聞》報導，建商認為自己買地過程「乾淨」，居民要演這種戲也沒辦法，只能尋求法律訴訟處理。霧峰林家後代則回應，自己不了解這些土地問題，當初怎麼去賣掉的，自己也不曉得。