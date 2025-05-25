女拒絕退休「買房子給貓咪住」　皮包骨浪貓變身蓬鬆美貓

▲女子說，雖然已經63歲，但還是一邊做全職工作、一邊做救援者，需要籌集資金拯救這群被遺棄的貓咪 。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名流浪動物救援者收留30多隻浪貓，為了讓牠們住得舒服，她買下一整棟2層樓的房子當作貓咪收容之家。女子透露，這棟房子是特別買給貓咪住的，她本人並沒有住在此處，且因為需要籌資救貓貓，雖然已經63歲，但仍一邊做全職工作。

星洲網報導，溫蒂阿姨大約在一年半之前買下這棟房子，並把30多隻浪貓安置在此處，並規劃出好幾區讓貓咪休息玩耍的區域，讓牠們自由攀爬，做任何牠們喜歡的事情。她說，房子總計占地5000平方英尺，讓貓咪可以在自由進出屋內屋外空間，但有些房間出入有座限制，包括隔離室、母嬰室等。

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溫蒂阿姨指出，這裡的貓咪起初狀況都處於垂死狀態，所以提供營養均衡食物相當重要。依據影片，貓貓艾莉婕當時被發現的時候太瘦弱，幾乎是皮包骨，但經過照護，現在已經長肉，變得更加漂亮。

▲女子把30多隻浪貓安置在這棟房子，規劃出好幾區讓貓咪休息玩耍的區域。（圖／翻攝自TikTok）

溫蒂阿姨收留浪貓提供治療，直到找到願意照護貓咪的飼主們。她稱，雖然已經63歲，但還是一邊做全職工作、一邊做救援者，需要籌集資金拯救這群被遺棄的貓咪。

這段影片發布之後引發大批網友關注，留言數至今突破1.2萬則，瀏覽次數超過690萬次。許多網友給予溫蒂阿姨大力讚賞，形容她是天使，提供最好的庇護所給浪貓，還有人開玩笑稱，想把家中狗狗搬去住溫蒂阿姨的收容所，因為有足夠空間讓牠們玩耍。