ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

蛋白區3房900萬　一聽隔壁租金嚇「都可以買房了」！年輕人曝心聲

▲▼ 預售屋合約,工地。（圖／記者陳筱惠攝）

▲原PO勸年輕人有錢就趕快買房。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

隨著房價愈來愈高，年輕人買房的壓力愈來愈大，加上通貨膨脹等因素，不少人生活過得苦不堪言，有網友表示，兩個月前終於在高雄購入一間三房住家，並附帶一個平面車位，總價為900萬元，寬限期一個月繳1萬4千元，寬限期後月繳3萬元，勸大家有能力就快點買房，不然錢都被房東拿走。

男網友在Dcard發文，蛋黃區價格過高，選擇在蛋白區置產，買了一間總價900萬元的3房屋子，用新青安貸款8成，寬限期3年，寬限期內月繳1萬4千元，寬限期後繳3萬元，年收入60萬至100萬元之間，取決於業績表現，「我也很好奇我繳不繳得出來，還好是在自己家裡的公司上班，到時候繳不出來，再跟老爸說要漲薪水就好」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO勸有能力買房的人趁早行動，「怎麼會覺得幫房東繳貸款，會比自己湊出頭期款買房子，每個月繳貸款還要好？」他透露，同一建案的兩房出租，每月租金2萬5千元，本來以為沒有人會租，沒想到兩個禮拜就租出去了，「一個月2萬5千元，可以自己去買一個兩房了，根本就只差頭期款而已」。

貼文曝光，網友感嘆，「有爸靠就直攻蛋黃區了，有爸靠不可恥，可恥的是靠爸還敗光光」、「有爸靠當然敢買，就像有錢人不怕創業失敗一樣 」、「有靠爸又靠關係才能低價買房，一堆年輕人根本都沒有這樣的條件，收入低，又存沒頭期款，又要有地方住，當然只能租屋啊，如果買得起，誰還傻了去租房子幫房東繳房貸」。

關鍵字：房價壓力年輕人買房心得房地產網友討論

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

女拒絕退休「買房子給貓咪住」　皮包骨浪貓變身蓬鬆美貓

國外一名流浪動物救援者收留30多隻浪貓，為了讓牠們住得舒服，她買下一整棟2層樓的房子當作貓咪收容之家。女子透露，這棟房子是特別買給貓咪住的，她本人並沒有住在此處，且因為需要籌資救貓貓，雖然已經63歲，但仍一邊做全職工作。

24分鐘前

桃園增5社宅決標　供1170戶年底開工

桃園市長張善政日前指出，由於市內人口不斷增加，為了滿足更多民眾的居住需求，在今（2025）年第一季已經增加4處社會住宅決標案，再加上去（2024）年底決標的八德茄苳段社會住宅，總共可為桃園市提供近1170戶居住單元。

1小時前

男友買房要求婚後「一起付房貸」！她1理由斷然拒絕：不奇怪嗎

許多人在結婚前都會考慮買房，不過一名女子卻分享表示，與交往四年的男友因房貸分擔問題無法達成共識，「男友堅持要我一起負擔他的房貸」，最終選擇分手，貼文引起網友熱議。

1小時前

合資買房卻掰了5年情　男藝人買中古屋成「水濂洞」

鍾瑶去年在台北市文山區買下人生第一間房產，卻沒有照著傳統看好吉日就入住，入住後身心都感到不適，還好找老師處理後，才感覺越來越好。房產是許多一生購買過最高價的物品，有人入住後越來越旺，但也有麻煩事不斷惹人煩心的例子。

1小時前

蛋白區3房900萬　一聽隔壁租金嚇「都可以買房了」！年輕人曝心聲

隨著房價愈來愈高，年輕人買房的壓力愈來愈大，加上通貨膨脹等因素，不少人生活過得苦不堪言，有網友表示，兩個月前終於在高雄購入一間三房住家，並附帶一個平面車位，總價為900萬元，寬限期一個月繳1萬4千元，寬限期後月繳3萬元，勸大家有能力就快點買房，不然錢都被房東拿走。

2小時前

怕背房貸「影響生活品質」有人放棄買房？過來人勸：度過晚年即可

會不會擔心老了之後，沒有地方住？近日有網友發文透露，她身邊有一些領高薪的朋友已經存錢買房了，但她一方面擔心真買房了，就會壓縮生活品質，另一方面又怕自己老了會沒房子租，所以想知道現在有人是放棄買房的嗎？貼文曝光後，引起討論。

2小時前

在「爽中之爽社區」當夜班保全　超閒行程曝！一票卻搖頭

大部分的社區都會請保全或管理員，就有網友表示，自己在歷經近10個案場後，終於挑到一個「爽中之爽」的夜班保全工作。月薪雖然僅36K，四休二但沒什麼事做，每晚流程固定、節奏緩慢，甚至還能趴著睡或玩筆電。貼文釣出更多「極致閒缺」網友分享，話題引發討論。

3小時前

買1100萬預售屋「提早4年完工」　他超無措！專家提2方案

一名單親房仲去年用僅存的180萬自備款，咬牙買下總價1100萬的預售屋，原本預計118年交屋，怎料建商無預警通知今年完工，讓他措手不及。對此，房產達人「賣厝阿明 知識+」提出兩方案，同時也提醒「房子是拿來住的，不是拿來壓垮自己的。」

3小時前

房價狂漲很焦慮！長輩擅自「幫出200萬」買高雄房　台北工程師愣

一名網友表示，家中長輩替他的未來感到擔憂，於是擅自買了一間高雄的房子，地點在高鐵站附近，總價1500萬元，不過他是在台北有事業，且習慣北部的生活，沒有打算在高雄定居，且突然其來要負擔房貸，讓他很不悅，打算將房子賣掉。對此，信義房屋專家表示，地段雖然不錯，但如果用不到就沒意義。

3小時前

台灣首個無核夏季　電力壓力未解反「加速建築轉型」

隨著夏季高溫不斷攀升，台灣電力需求居高不下，能源成本成為全民關注的話題。雖然政府宣布電價凍漲，但專家估算合理電價應達每度4元以上，電費上調已是未來趨勢。在這樣的高電價時代，建築轉型成為趨勢，節能設計逐漸從選配功能升級為買房的關鍵考量。

4小時前

【以為逮到機會教訓她了QQ】男友想教訓女友慢吞吞！下秒被嗆爆

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

出門買菜「家被剷平」！建商強拆..

洗冷氣「多說1句話」　達人：真..

「60歲單身女性vs.夫妻攜2..

北士科神祕地主「郭氏家族」曝光..

大直指標建築淪蚊子樓！　「美福..

合資買房卻掰了5年情　男藝人買..

去朋友新家！一開冷氣他驚「完勝..

預算夠、物件滿意「現在就買淡水..

高雄「蛋黃中蛋黃」2大開發案明..

最美蚊子樓出售1／美福飯店大樓..

ETtoday房產雲

最新新聞more

女63歲不退休　買房子給貓咪住

桃園5社宅決標　供1170戶年..

男友買房要求婚後「一起付房貸」..

合資買房卻掰了5年情　男藝人買..

買900萬高雄房　一聽隔壁租金..

怕背房貸「影響生活品質」　過來..

在「爽中之爽社區」當夜班保全　..

買1100萬預售屋「提早4年完..

長輩擅自「幫出200萬」買高雄..

台灣首個無核夏季　電力壓力未解..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366