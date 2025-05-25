蛋白區3房900萬　一聽隔壁租金嚇「都可以買房了」！年輕人曝心聲

▲原PO勸年輕人有錢就趕快買房。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

隨著房價愈來愈高，年輕人買房的壓力愈來愈大，加上通貨膨脹等因素，不少人生活過得苦不堪言，有網友表示，兩個月前終於在高雄購入一間三房住家，並附帶一個平面車位，總價為900萬元，寬限期一個月繳1萬4千元，寬限期後月繳3萬元，勸大家有能力就快點買房，不然錢都被房東拿走。

男網友在Dcard發文，蛋黃區價格過高，選擇在蛋白區置產，買了一間總價900萬元的3房屋子，用新青安貸款8成，寬限期3年，寬限期內月繳1萬4千元，寬限期後繳3萬元，年收入60萬至100萬元之間，取決於業績表現，「我也很好奇我繳不繳得出來，還好是在自己家裡的公司上班，到時候繳不出來，再跟老爸說要漲薪水就好」。

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原PO勸有能力買房的人趁早行動，「怎麼會覺得幫房東繳貸款，會比自己湊出頭期款買房子，每個月繳貸款還要好？」他透露，同一建案的兩房出租，每月租金2萬5千元，本來以為沒有人會租，沒想到兩個禮拜就租出去了，「一個月2萬5千元，可以自己去買一個兩房了，根本就只差頭期款而已」。

貼文曝光，網友感嘆，「有爸靠就直攻蛋黃區了，有爸靠不可恥，可恥的是靠爸還敗光光」、「有爸靠當然敢買，就像有錢人不怕創業失敗一樣 」、「有靠爸又靠關係才能低價買房，一堆年輕人根本都沒有這樣的條件，收入低，又存沒頭期款，又要有地方住，當然只能租屋啊，如果買得起，誰還傻了去租房子幫房東繳房貸」。