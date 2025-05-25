買1100萬預售屋「提早4年完工」　他超無措！專家提2方案

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

一名單親房仲去年用僅存的180萬自備款，咬牙買下總價1100萬的預售屋，原本預計118年交屋，怎料建商無預警通知今年完工，讓他措手不及。對此，房產達人「賣厝阿明 知識+」提出兩方案，同時也提醒「房子是拿來住的，不是拿來壓垮自己的。」

粉專「賣厝阿明 知識+」提到，一位單親房仲表示，自己去年咬牙用僅存的180萬自備款，簽下一戶總價1100萬的預售屋，原本預計118年交屋，但建商突然通知今年完工；而他因房市低迷，業績不佳，加上背負100萬信貸，於是陷入兩難，不禁苦惱「該解約認賠，還是硬著頭皮籌錢交屋？」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，他提出兩方案，其一是與建商協商降低違約金，「先說明自身財務困境，表達非惡意違約；接著提出替代方案，例如部分款項分期支付，或協助轉介其他買家，再來就是查閱合約條款，部分建商會給予寬限期，或允許『轉讓合約』給他人接手，若協商成功，可能將違約金降至5%~10%，減少損失。」

至於第二個方法，則是評估出租能否抵銷房貸壓力，他表示，「若選擇履約交屋，可先試算出租收益是否能覆蓋房貸利息與本金，減輕負擔，並預留至少6個月周轉金；不過，如果財務真的吃緊，忍痛解約止血，未來市場回穩再進場。」