在「爽中之爽社區」當夜班保全　超閒行程曝！一票卻搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

大部分的社區都會請保全或管理員，就有網友表示，自己在歷經近10個案場後，終於挑到一個「爽中之爽」的夜班保全工作。月薪雖然僅36K，四休二但沒什麼事做，每晚流程固定、節奏緩慢，甚至還能趴著睡或玩筆電。貼文釣出更多「極致閒缺」網友分享，話題引發討論。

原PO在Dcard發文「夜班保全有比我爽的嗎？」他目前任職於一個僅百戶的小社區擔任夜班保全，每天的工作行程幾乎如複製貼上般規律。「19:00上哨拿出筆電+播音樂」、「22:00吃住戶送的快過期零食泡麵」、「01:00吃宵夜」，除了00:00巡邏半小時及06:00寫工作日誌，其餘時間幾乎都在玩或休息，還能在05:00跑出去買早餐吃。

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不過他也透露，雖然工作內容相當輕鬆，但因為日夜顛倒，作息不正常讓他健康每況愈下。文末他還補充這種工作的優缺點，雖然沒年假、特休、獎金等福利，甚至連颱風天也不放假，但很適合想暫時休息、準備國考或做副業的人。而他自己因為沒時間花錢，每月能撥22K來投資，但也坦言，「這份工作我也只做這陣子了」，身體狀況已讓他動念離職。

值得注意的是，話題釣出大票更爽的過來人，「你這應該不是最爽的，在下機關的保全2300接班，鐵門關下後開始躺平睡覺，翌日0700巡邏，0800下班。保全任用開始好幾年了，沒人離職」、「還不夠爽…我早班保全每月實領44000，離家裡3分鐘，早上追劇到中午吃飯，然後下午發郵件收包裹，然後追劇到7點下班，不用巡邏整天在櫃檯，這才夠爽。」

還有人直呼，「我們這保全比你還爽…還固定日班+周休二日，別說工作了，收垃圾、日誌、澆花、巡邏通通都沒有，上班時間還可以去外面買東西吃，根本顧蚊子館」、「你這個案場在哪裡呀？爽缺欸」、「差不多，月休10自己指，40k、年終一個月，非社區，躺著睡00-06」、「最爽的不是早上開股票然後上班兼顧副業，下午再去網路接案，一個月月入10萬的保全嗎？」