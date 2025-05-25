怕背房貸「影響生活品質」有人放棄買房？過來人勸：度過晚年即可

▲原PO想知道，是否有人放棄買房了？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

會不會擔心老了之後，沒有地方住？近日有網友發文透露，她身邊有一些領高薪的朋友已經存錢買房了，但她一方面擔心真買房了，就會壓縮生活品質，另一方面又怕自己老了會沒房子租，所以想知道現在有人是放棄買房的嗎？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「真的有人放棄買房了嗎」為標題發文，提到她的父母比較傳統，覺得應該要有自己的房子，這樣老了之後才不會沒地方住。雖然她身邊已經有朋友存錢買房，但她認為，以她的經濟狀況，可能還沒有能力買房。

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原PO說，如果她沒有生小孩的話，那買房有什麼好傳承的？就算好不容易存到自備款，未來扣除房貸，還是會影響生活品質。只是當她將自己的想法告訴家人，父母卻不認同，依然認為要有自己的房子。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「自己身邊有朋友30歲左右就有被房東趕走的經驗了，房東爽收就收，租客一點防禦能力都沒有」、「個人傾向租房+買一間便宜的小套房，老了以後不好租房，就去自己的小套房度過餘生」、「一定要買，因為在經濟動盪的未來，收入不確定的情況下，起碼還有一個棲身之所」、「小套房度過晚年即可」、「買小套房，但如果在套房生小孩會更崩潰」。

但也有網友表示，「不用怕，台灣那麼少子化，說真的老了沒房租是不太可能的，現在也在推老人公寓的政策」、「放棄很久了，早早拿去存股，可能買得早，對最近波動無感」。話題引發討論。