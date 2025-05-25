史上房市買氣最慘5月　台中量降8成「價格小調2成」

▲台中市預售屋交易量降8成，但價格小調2成。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年台中市預售屋市場遭遇嚴重衝擊，成交量大幅下滑。根據預售屋實價登錄資料顯示，2025年1至4月僅成交1707筆，較2024年同期的9905筆驟減約8成3，儘管平均單價從46.13萬元上升至55.56萬元，但成交量的劇減反映出市場買氣的明顯萎縮。

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根據實登揭露2024年1~4月，台中市預售屋交易筆數為 9905筆，平均單價為46.13 萬元，最高單價為98.04萬元，最低單價為17.12 萬元。來到2025年1~4月交易筆數驟降至1707筆，平均單價為55.56 萬元，最高單價為138.02 萬元，最低單價為22.1 萬元，平均單價小幅成長2成。

正心不動產估價師事務所所長黃昭閔表示：「央行第7波選擇性信用管制政策實施後，銀行貸款審核趨嚴，導致購屋者貸款難度增加，進而抑制了購買意願。」

▲未來退案個案數減少、大案增加，形成總銷售金額不變，但供給變少的市場。（圖／記者陳筱惠攝）

根據臺中市不動產開發商業同業公會資料顯示，台中市第三季、第四季推案金額有望持平，雖未創高，但並無大幅下滑跡象。台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「我們看到個案數減少、但大案增加，形成總銷售金額不變，但供給變少的市場。」

預計第三季將推出的新案則有西屯區的和瑞建設「文華樂章」、麗晨建設「這山那」、磐鈺建設「樂樂璵里」、豐邑建設「豐邑翫美」、國泰建設「國泰蒔萃」。

北屯區則有豐穀建設「耘四季」、富宇建設「琚山境」、泓瑞建設「洲際之森」、惠宇建設「惠宇和慕」、冠德建設冠德裕毛屋案等。

黃昭閔表示：「現在房市交易量縮明顯，加上政策未見鬆綁，可說是『寒蟬效應』加劇，而民眾辦不到房貸的現象，這樣的問題持續發生，不論是建案交屋或是中古屋交易，這已經引發不少民怨，甚至出現市場恐慌的情形，政府要謹慎調控與適度調整政策，讓市場緩步下修，避免出現『房市硬著陸』的激烈變動。」

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