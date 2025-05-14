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買房只要50萬？專家曝「低首付4波真相」　這次恐怕玩不下去！

▲▼ 代銷,案場,買房,預售 。（圖／記者項瀚攝）

▲房市不佳，建商代銷紛紛祭出低首付吸客。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

房市不佳，建商代銷紛紛祭出低首付吸客。最新一集《地產詹哥老實說》邀請《住展》雜誌發言人陳炳辰，他點出近年4波低首付浪潮時間點，並觀察近期低首付案已從二線區蔓延至蛋黃區，但認為受到不可換約的影響，「是否玩得起來」還有待觀察，順銷可能都還得搭配一些其他要素。

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▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析第四波低首付浪潮。

陳炳辰指出，近年來共有4波低首付浪潮，首先是2003~2008年，當時遇到Sars房市低迷，接下來是2009~2013年金融海嘯，再來是2016~2019年川普上任美中貿易開打，最後是2023~現在這波，其中都脫離不了整體經濟局勢的衝擊影響。

陳炳辰表示：「過去低首付案比較容易出現在二線區域，但近來觀察，以雙北為例，市中心也出現不少訴求低首付的個案，像是松山、信義、南港、大同、三重等地。」

這波低首付，與過往有什麼不同？陳炳辰坦言：「過去低首付吸引人，可能在成屋、付完所有款項前就出脫獲利，但2023年7月《平均地權》新法上路後，禁止預售換約，即便是低首付甚至客製化付款，不論如何，基本上還是得付完款項，增加往後資金風險。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲陳炳辰認為：「雖說低首付小宅仍有吸引力，但這波是否玩得起來，還有待觀察。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

陳炳辰認為：「雖說低首付小宅仍有吸引力，但這波是否玩得起來，還有待觀察，現在低首付已不再是市場萬靈丹，可能都還得搭配一些其他銷售手法，例如送裝潢、甚至是甜甜價。」

此外，陳炳辰表示：「現在購屋貸款不易，自備款可能都要準備到3成以上，甚至4成才比較保險，這也是消費者進場低首付案前需先想清楚的。」

最後，陳炳辰也提醒：「不要看到低首付案就見獵心喜，大建商當然相對安全，但若是一些小建商、甚至地段位置偏遠的個案推出低首付時，也得有所警覺，免得淪為爛尾樓。」
 

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關鍵字：房價低首付付款輕鬆建案新案住展雜誌陳炳辰地產詹哥老實說

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