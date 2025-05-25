想遷移電線…竟帶台電人員「闖鄰家查電表」！新竹阿北慘了

▲楊翁為遷移電線，趁鄰居不在家時，帶著不知情的台電人員闖入鄰宅查看電表。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者莊智勝／新竹報導

新竹一名73歲的楊姓老翁與鄰居林男素來不睦，雙方長期因水電管線利用而有糾紛，楊翁因此於112年向台灣電力公司申請電力管線遷移作業，並趁林男不在家時，帶著不知情的台電人員闖入查看電表。林男發現後憤而報警提告。新竹地院法官審酌後，依無故侵入住宅罪，判處楊翁有期徒刑3月，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，楊翁與林男為鄰居關係，但雙方卻因水電管線利用問題而有摩擦，楊翁因此欲向台電申請電力管線遷移作業，惟須查看相關電表使能作業；112年12月28日上午，楊翁竟在未經林男同意下，見林男住家大門未鎖，遂逕自開門，並帶著不知情的台電人員闖入，前往林男住家後方查看電表。後林男返家，調閱監視器後始知上情，憤而報警。

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楊翁在警詢時對於犯行坦承不諱，加上有監視器畫面佐證，因此遭檢方依《刑法》入侵住宅罪嫌聲請簡易判決。新竹地院法官審酌，楊翁侵入鄰宅所為顯有不當，但考量其終能坦承犯行、尚知悔悟，參酌其犯罪動機與目的、手段，以及迄今未與林男達成和解以賠償損害，兼衡教育程度、職業及家庭經濟生活狀況等，依無故侵入住宅罪，判處楊翁有期徒刑3月，得易科罰金。全案仍可上訴。