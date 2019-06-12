考上台大！他家境差「想省20萬房租」　基隆通勤日花2.5小時崩潰...求救了

▲台灣大學。（圖／記者張一中攝）

記者黃君瀚／綜合報導

最近有網友考上了位於台北市公館的台大研究所，礙於家中經濟不佳，若是在外租屋2年下來少說得支付20萬元給房東，心中萌生通勤的念頭，剛好在基隆的親戚有空房可供住宿，只是搭車來回通勤時間高達2.5小時，因此陷入了掙扎。

網友12日在mobile01貼文，提到前陣子考上台大研究所，最近都在周邊看房子，不過簡單試算了一下，租屋2年大概就得花上20萬元，加上弟弟今年也要讀大學了，家裡開銷會變很大，這些負擔對家境不好的他來說，無疑是雪上加霜。

於是他想了另一條備案，正好有住基隆的親戚家有空房，距離基隆車站步行約7分鐘，查了一下公車路線有班車可直達學校門口。不過缺點也是顯而易見的，搭公車每天來回約要花上2小時20分鐘，等於浪費了大把的通勤時間。

考量到租屋20萬元對家庭負擔太沉重，他整理了以下3種住基隆的通勤類花費與價格，希望網友們能協助評估，提供最好的選擇。

▲租屋、通勤怎麼選才好？（圖／記者季相儒攝）

1、1550號公車。來回費時2小時20分鐘，花費約100元。



2、基隆車站->松山車站+機車。火車每日100元、油錢算30元，費時約2小時，共130元



3、機車（Google map顯示28km）。機車成本約每公里1.2元，來回費時94分鐘，共67.2元。

文章貼上網，各方案都有支持者，以公車直達最多推薦，「建議選1，上車來回都可以睡覺補眠」、「學生比較麻煩的是時間通常不固定......我自己是覺得機車機動性比較高」、「錢難賺，但安全至上重要，另外機車這麼遠來回，保養錢也不會少」、「123看心情隨心所欲的搭配就好，至少（基隆）住的（房）寬敞，加減省一點」、「搭公車吧，看起來通勤時間很長，但車上你可以滑手機看影片時間還是你的。」

不過也有一派人建議租屋，畢竟時間無價，「隨便去兼家教賺的錢都能cover 租金」、「時間成本永遠是最貴的東西」、「能考上這間研究所應該有能力想辦法開始賺錢吧？學著自力更生才對」、「讀台大可以建議住附近，畢竟學校資源太棒了」、「有辦法搶到學校宿舍就搶吧」、「如果可以申請中低收證明那為何不住宿舍」？

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