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日租1200元套房！閨蜜站床尾「OO姿勢爬男友床」…她崩潰尖叫

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▲凶宅,套房,鬼屋（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲同個房間夢到2次惡夢！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

鬼壓床？一對情侶去高雄觀光，臨時租了一間日租套房夜宿，女友走進房間後就發覺頭暈，入睡後更連做2次惡夢，驚見國中閨蜜現身在房間中，一臉扭曲爬到男友身上，原PO拼命尖叫仍沒有用，最後淚流滿面驚醒，嚇得急逃離現場。

多年前，一名女網友與男友去高雄玩，日租了一間1200元套房，小倆口上樓後，原PO就感到頭暈目眩，似乎「覺得房子好像歪歪斜斜的」，走進房內更暈，她馬上到廁所空嘔了幾口，然而男友卻完全無異狀，原PO也只好摸摸鼻子，趕緊沐浴後就寢。

由於當天兩人玩得太盡興，原PO一倒頭就就夢周公，然而耳中卻一直傳來敲門聲「叩叩叩」，聲音越敲越急，她不耐煩回嗆「吵死了！我好想睡覺，你可以不要吵嗎？」沒想到下秒大門被撞破，一名長髮無臉的女子衝過來，一手拎著鑰匙爬到原PO身上，尖叫大喊「妳鑰匙沒有拔！妳鑰匙沒有拔！妳鑰匙沒有拔！」

原PO在夢中崩潰哭吼，所幸下一秒醒了，「夢裡的房間跟現實住的一模一樣」，她查看時鐘，當時約半夜1至2點，趕緊把熟睡的枕邊人搖醒，歇斯底底嚷嚷著不敢睡，男友只好拍肩安慰，不久後，原PO放下恐懼，默默地又睡著了。

怎料半夢半醒之間，原PO撇眼發現，「咦！我國中的女同學怎麼站在床尾？」，她一臉疑惑詢問，「欸～XXX妳怎麼會在這裡？」結果再次目睹恐怖情節，只見女同學扭著身軀慢慢爬過來，甚至用畸形的姿勢爬到男友身上，「她邊爬，臉邊融化還變白！直到變成另外一張臉！」

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▲▼ 租1200元套房！閨蜜站床尾「OO姿勢爬男友床」…她崩潰尖叫（圖／翻攝靈異公社）

▲ 超生動的鬼故事，讓網友嚇壞了！（圖／翻攝自靈異公社）

原PO使盡力氣尖叫，也一邊狂搖熟睡中的男友，然而他卻無動於衷，幾番掙扎後，終於再次回到現實世界，「流了滿臉眼淚的醒了」，已是清晨5點多。一夜兩場惡夢，且場景都是同一個房間，嚇到原PO不敢再睡了，不可思議的經歷，讓她忍不住發問「原來這就是傳說中的鬼壓床嗎？」

《靈異公社》的網友們看完後，紛紛寒毛直豎回應「講得好生動哦，讓我感覺身歷其境」、「靠腰看的我起雞皮疙瘩」、「那邊是滿陰的，房子格局也不是很好」、「我去過8X大樓幾次，感覺滿陰冷的！」、「會不會是因為祂之前沒拔鑰匙所以才出事」。

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關鍵字：高雄日租屋靈異公社男友惡夢

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