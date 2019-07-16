辦公室是重要的生財之地，所以風水的好壞，不僅攸關員工事業，還會影響整個公司財運，尤其多數的上班族，大半時間待在辦公室裡，格局配置的優劣與否，直接影響工作上的情緒！所以想要公司生意興隆、財運亨通，專家建議辦公室要選在風水之地，透過環境的潛移默化產生好的影響，進而財運滾滾來！還有哪些注意事項呢？且聽聽專家怎麼說〜 Tips 01.選擇辦公室寶地 需前寬後高 公司行號在選擇合適位置時，若環境上允許，最好前方有個空地為佳，因為正前方的位置代表「明堂位」，屬於八卦中的「離位」，象徵著公司的事業運勢，所以前方空地可以讓視野廣闊、眼光放遠，市場才能更遠大。此外，前方也盡量避免正對馬路、大樹、尖角及電線杆等「沖煞」，不然公司的員工與主管容易產生異動、諸事不順、官非口舌多。而公司的後方，則建議有高一點的建築物當「靠山」，因為靠山主貴人多，可以穩定公司，但不宜有過高的建築物，否則會帶來壓迫感，造成員工倫理道德喪失。 Tips 02.辦公室大門風水 避免過多偏門 俗話說：「左青龍，右白虎」，專家建議辦公室大門最好由左邊開，也就是在龍邊的位置，從風水的角度來看，這個位置最能讓公司發展蓬勃、生意更加興隆；而辦公室大門越是闊大，則越有財富，也象徵著「名堂開闊」，主利升遷與公司財利。另外，辦公室開偏門是強化運勢的方法，可達到補運之效，但記得不要開過多偏門，一般不超過三門，否則會導致員工的人心渙散、財進財出，無法達到公司的成效及目標。 Tips 03.想提升運勢 辦公座位學問大 對上班族來說，一天中有八小時在工作，所以舒適的辦公環境很重要！而辦公桌擺放更對事業有密切關聯，到底有那些風水大忌呢？且聽專家怎麼說！第一，座位不要正對大門，才不會受到門外的人流與噪音干擾，尤其是擺在進門的右側，讓座位與門成斜角，容易造成情緒煩躁的狀況，如果無法避免，盡量用屏風或櫃子做阻隔。第二，座位最好背後有靠，才會升官有靠；如果後方是窗、門或走道，情緒則會比較不穩定，造成心神不寧，處於緊張的狀態，對於經商者是相當不利的。第三，座位正面避免對柱，上方避免壓樑，樑柱就好像受到當頭棒喝，容易心神不寧，必然在事業上出大錯。第四，老闆座位不宜正對入室之門，座椅不能人大椅小或人小椅大，每日有現金收入的金庫盡量隱密，且收在座位的後方。 Tips 04.避免凌亂感 宜採光充足明亮 進入辦公室，切記要保持乾淨，不宜堆置雜亂的物品，若不清理造成灰塵產生，會阻礙事業的發展、正財不來。另外，辦公室的光線明暗，與全公司的業績有絕對的關聯，辦公室宜採光充足，燈光全開，才會好人出頭、業蒸蒸日上，反之，公司幽暗且燈光不足，則會有官非口舌、小人當道等負面狀況產生。