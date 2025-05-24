大直指標建築淪蚊子樓！　「美福黃家」背後金主曝光

▲「美福雙子星」、美福飯店背後股東有(左起)良茂陳春銅、台紐李國楨、美福黃明堂3大家族持有。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

時機歹歹，成屋10年卻始終閒置的北市大直指標建築「美福雙子星(美福飯店)」，近期再傳出開價330億元，廣招有緣人購買。雖然提到美福飯店、美福肉品，外界多聯想到「美福黃家」，實際上，背後大金主還包括「台紐李家」。當初一句「美福企業希望還台紐李家一個公道」，讓美福飯店從2019年至今皆由台紐乳業董事長李國禎擔任。

擁有飯店、餐廳、倉儲、羽毛業、超市等事業體的美福集團黃家，家族鬥爭故事長年有如八點檔、宮鬥劇的驚奇，一直是新聞版面關注焦點。該家族代表資產即是「美福雙子星」和美福飯店，由已逝的老三黃明仁帶領黃家花百億元打造。除了黃家，飯店股東還有良茂建設陳春銅陳家，及台紐乳業李國禎李家。

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而黃家與李家的關係，從父執輩開始就是世交。黃家老四黃明堂曾回憶，父親黃榮圖與台紐乳品創辦人李金俊，兩人是洗三溫暖的好朋友，黃榮圖揪李家買土地，後來李家在進口肉品事業稱霸一方，也讓黃家認股。由於李家實在過於低調，不願出頭，才由黃明仁擔任美福肉品事業的董事長，實際背後金主和管理者其實是李家。

2015年的一場家變，讓黃家式微，低調的陳家、李家浮上檯面。遽聞當年，因老四黃明德與老二黃明煌早有嫌隙，就在飯店開幕前夕因工程問題一言不合，黃明德開槍殺了哥哥黃明煌，及黃明仁，然後再舉槍自盡，震驚社會。

黃家一夕間變調，群龍無首，讓銀行團高度關切，飯店股東之一的陳春銅因此臨危受命接下飯店董座，同年7月又交棒李家當時管理肉品事業的美福國際總經理李冠霆。直到2019年8月，才由15席董事中選出黃明堂。不過飯店才回到黃家手中不到1個月，就傳出黃家長輩和遺孀對黃明堂能否勝任持懷疑態度，同時也對黃明堂上任後大動作改革換上自己人馬表達不滿。

▲美福黃家因2015年3兄弟相殘，原本被視為家族接班人的老三黃明仁離世，讓家族勢力重整，群龍無首下，也讓長年合作的李家浮出檯面。

此外，當時黃明堂還將飯店樓上的商辦更改了「不動產物業租售機制」，讓其他黃家股東無法介入經營，擔心資產被賤賣，於是黃家遺孀發起召開黃家控股公司的台灣羽毛臨時股東會，目的是先拿下台羽董監事席位，再推動旗下擁有股權的美福企業、美福飯店董事改選，從而掌握美福飯店等百億資產所有權。

這場經營權大戰，由飯店創辦人、黃家老三黃明仁的遺孀巫秀鳳被拱上台羽董座，取代黃明堂，也如預料，巫秀鳳立馬發動攻勢改選美福企業董事，由目前美福黃家輩分最高、父親黃榮圖妹妹的先生，黃家兄弟喊「小姑丈」的李森波擔任董事長；美福飯店則從黃明堂改由李家台紐乳業董事長李國禎出任董座。而當時也流傳李國禎出線的主因是，「美福企業希望還台紐李家一個公道」。

▲台紐經營各種乳品原料生產，包括奶粉、牛奶蛋白、酪蛋白…等，圖左為台紐創辦人李金俊。

隨著家族內鬨不斷、黃家控股公司台羽又落在黃家媳婦手中，長居國外的大哥黃明山也趕回台灣協調，取得家族成員共識重新分工，才讓黃明堂才重掌台羽，美福企業董事長依舊為李森波。

陳春銅則因陸續收下黃家其餘股東出脫的股份，成為美福飯店最大股東，晉升為榮譽董事長，董座依舊由李國禎擔任，陳春銅之子陳宏揚則任副董。如今，美福飯店及美福雙子星大樓出售案再上版面，黃家、李家及陳家都無異議，但330億元開價挑戰市場行情，能否找到有緣人，值得期待。

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