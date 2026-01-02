在地人7000萬無貸款收肯德基花壇店　1年進帳260萬租金

記者陳筱惠／台中報導

彰化縣花壇指標性連鎖速食店「肯德基花壇店」近期完成產權移轉，引發在地房市關注，經查，該筆交易以7000萬元現金交易，在地專家笑說：「7千萬現金放銀行1年買不到一台toyota，但買進肯德基可以買一台賓士！」

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？ 帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」

▲彰化縣花壇指標性連鎖速食店「肯德基花壇店」近期完成產權移轉。（圖／記者陳筱惠攝）

位於花壇主要幹道中山路一段上，有不少連鎖知名品牌，包含星巴克、麥當勞，而易主的肯德基，土地坪數約186坪、建物約88坪，屋齡4年，以7000萬元成交，且經查並無貸款，由在地富豪買下，屬於標準的「買地收租型」交易模式。

知情人士表示，肯德基租約到2037年，距離現在還有11年時間，年租金約260萬元上下，換算投報率3.3%，以目前現在商用不動產、店面來說，算是高標，屬於標準的「買地收租型」交易模式。

▲彰化在地富豪7000萬元現金買肯德基收租。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）



台灣房屋彰化大埔特許加盟店店長邱垂杜表示：「肯德雞那店面在市中心、又是花壇主幹道，距離74號線、火車站又近，未來花壇腹地還有發展空間，具備高車流量與明確商業辨識度，由國際連鎖速食品牌進駐營運，屬花壇鄉少見的成熟型店面資產。」

邱垂杜說：「說實在話以現在7千萬元現金來說，放在銀行定存1年約1.2％，一年利息買不到一台toyota，但以3.3％租報率來說，1年可以換一台賓士Ａ系列沒問題。」

▲近年在央行信用管制、商用不動產貸款趨嚴的環境下，具備現金實力的買方逐漸成為市場主力。（圖／記者陳筱惠攝）

近年在央行信用管制、商用不動產貸款趨嚴的環境下，具備現金實力的買方逐漸成為市場主力，尤其是「帶租約、品牌店面」物件，更是資金避風港首選。

邱垂杜指出：「以目前行情推估，該筆交易買得相當划算，顯示即便在非六都地區，具備地段、品牌與收益三要件的物件，仍是置產目標。」

