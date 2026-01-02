I'm donut最大對手首插旗選高雄　拼「日售33顆」打平租金

記者張雅雲／高雄報導

日本知名生甜甜圈品牌「I'm donut」，進軍台灣後，首店選在台北，一開幕就大排長龍，同樣從日本來台、被視為「I'm donut」最大對手的「Truffle Donut」海外首間分店選在高雄，外觀招牌曝光。信義房屋專家表示，該區長期被視為「文青商圈」，以在地消費為主。

▲來自日本的「Truffle Donut」海外首間分店選在高雄，外觀招牌曝光。（圖／記者張雅雲攝）

生甜甜圈風靡全台灣，「I'm donut」進軍台灣後，首店位於台北，開幕至今仍大排長龍，生甜甜圈品牌「Truffle Donut」日前也在臉書透露，該店已在日本展店突破25家店鋪，海外首插旗台灣高雄，預計1月10日開幕，未來也即將在泰國、香港開幕，掀起一波南北生甜甜圈大戰。

▲高雄文化中心周邊長期被視為「文青商圈」，有不少特色咖啡、甜點店與選物小店等文青型店家進駐。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於高雄苓雅區林南街，2017年由烘焙坊承租，今年10月突在粉專公布，為了陪伴小孩成長，決定結束營業，才空租短短不到2個月，就由「Truffle Donut」進駐，根據租賃實登公布，烘焙坊2016年承租，坪數90.12坪，月租金4.5萬元。在地仲介預估，「Truffle Donut」月租金約5萬元。據查，屋主為自然人。

目前甜甜圈台灣定價尚未公布，外界猜測應與日本價格相差不多，若以一顆最低日幣250元換算，台幣約50元，先不計其他成本，一天賣33顆甜甜圈，租金就打平。

▲「Truffle Donut」在IG宣布1月10日開幕。（圖／翻攝自Instagram／Truffle Donut）

信義房屋文化店專案經理郭韋倫表示，高雄文化中心周邊長期被視為「文青商圈」，有不少特色咖啡、甜點店與選物小店等文青型店家進駐，即便整體消費市場趨於保守，租金長年維持相對穩定。

該區平日消費以周邊住戶為主，郭韋倫分析，有不少特色甜點店、咖啡館、選物品牌等風格型店家，與生甜甜圈調性也很適合。對創業者而言，租金壓力相對可控，也容易依照品牌調性慢慢經營、培養客群，而近年也開始有假日市集帶來外來人流。

▲「Truffle Donut」海外首插旗，首店開在高雄。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

郭韋倫分析，該區以1樓店面為主，單坪租金約600~700元。相較市區精華商圈動輒破千元的單價，進場門檻相對親民。區域住宅多為屋齡30~40年華廈，單價約落在25~30萬元，也有部分屋齡20~30年的大樓，單價約30~35萬元，居住人口結構穩定，也提供商圈足夠消費力。

